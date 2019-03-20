蔡阿嘎當面嗆蔡英文「女版瑪莎」！幹話連發...小英氣到拍桌

記者李玟儀／綜合報導

「YouTube長青樹」蔡阿嘎影片創作生涯再度開外掛！突破台灣各政黨壁壘分明的高牆，在最新的影片中和總統蔡英文同框，成為和藍綠白都合作過的YouTuber。雖然和總統合作，但蔡阿嘎不改一貫的作風，不只調侃蔡英文像「女版瑪莎」，更開起名字的玩笑，「叫蔡英文，妳英文不好嗎？」

▲▼蔡阿嘎「嘎名人尬台語」與蔡英文合作。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

請繼續往下閱讀...

蔡阿嘎的《嘎名人尬台語》第5集一開場他罕見沒有坐在家裡地上拍攝，連藏鏡人都說：「是誰竟然敢讓宅男出門！」他放話不管嘉賓是誰都沒在怕，誰來都敢嗆，就算是總統「來一個罵一次」，一副天不怕地不怕的樣子。

▲第一次看到總統緊張。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

當蔡英文登場，蔡阿嘎第一時間就開玩笑：「這是五月天瑪莎吧！」接著又調侃：「叫蔡英文，妳英文不好嗎？」敢這樣當面開總統玩笑的，恐怕他是第一人了！按照節目宗旨及慣例，所有來賓都都接受台語挑戰，總統也不例外，在挑戰過程中不小心脫口而出中文，平時看起來嚴肅正經的蔡英文，難得露出活潑的一面，失敗的時候會懊惱，答對也會興奮拍手歡呼。

▲▼史上第一位敢打斷總統講話的人就是蔡阿嘎了，讓蔡英文鬱悶到拍桌。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

進行兩個關卡後，蔡英文一共獲得16秒的宣傳時間，只不過蔡英文說話速度偏慢，想要宣傳的內容才剛講1/3時間就到了，蔡阿嘎完全沒打算放水直接喊卡，讓蔡英文扼腕地直拍桌，他也因此成為史上第一位敢截斷總統演說的人。

▲總統認證「蔡阿嘎金緣投」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）