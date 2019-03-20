ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Max貼心「媽媽這給妳吃」隋棠融化！下秒轉頭1句話...她瞬間傻掉

記者李玟儀／綜合報導

隋棠在短短4年內，從單身女明星搖身一變成為3個孩子的媽媽，並且創立副業，雖然影視活動減少，但生活依舊忙碌，不過再忙也會抽出時間和孩子們相處，只是當小孩越來越大，懂得事情越來越多之後，總會發生讓她招架不住的情境。

▲▼隋棠、Max、Lucy。（圖／翻攝自隋唐IG）

▲▼可愛的Lucy和靦腆的Max。（圖／翻攝自隋唐IG）

▲▼隋棠、Max、Lucy。（圖／翻攝自隋唐IG）

請繼續往下閱讀...

隋棠和老公帶著Max、Lucy到大直「ATT 4 RECHARGE」玩耍，坐在遊戲小火車上的時候，Lucy一雙眼睛好奇地盯著四周看，火車環繞經過工作人員身邊時，Lucy可愛地揮著小手和大姊姊們打招呼，看到有旁人揮手也熱情回應，小小年紀很大方，相較之下和爸爸坐在一起的Max則比較害羞靦腆。

此外，隋棠也分享一件親子間的趣事，當天和Max擦身之際，兒子伸出手：「媽媽這個給妳吃。」在她手上放了一顆葡萄，她一邊感動著兒子好窩心一邊將葡萄放進嘴裡的同時，突然聽到兒子轉頭跟爸爸說：「好了，我丟掉了。」她才知道原來自己被當成垃圾桶了，只能無奈表示：「兒子，我說會永遠當你的垃圾桶不是這個意思耶。」

▲▼隋棠、Max、Lucy。（圖／翻攝自隋唐IG）

▲Lucy和工作人員揮手打招呼。（圖／翻攝自隋唐IG）

不少媽媽網友也分享親身經歷，彷彿每個媽媽都被內建垃圾桶，有粉絲說自己的孩子現在已經大學了，還是會把不想吃的東西給媽媽，也有媽媽說：「不只垃圾桶功能，還是人形衣架跟置物架，因為女兒都會說『媽媽幫我拿』。」地方的媽媽果然都是超人。

推薦閱讀

最強撞臉！嗯哼「99%複製泰國帥哥」　神預測《爸爸5》萌娃10年後長這樣

最強撞臉！嗯哼「99%複製泰國帥哥」　神預測《爸爸5》萌娃10年後長這樣

錄到一半暴走！趙正平被激怒「小心把妳腿打斷」　利菁攝影棚竄逃

錄到一半暴走！趙正平被激怒「小心把妳腿打斷」　利菁攝影棚竄逃

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

台北松山捕獲「D槽小隻馬女神」　鄉民暴動洗版：本人真的正！

台北松山捕獲「D槽小隻馬女神」　鄉民暴動洗版：本人真的正！

理科太太爆「業配價50萬」網紅界NO.1　經紀人解密吐實

理科太太爆「業配價50萬」網紅界NO.1　經紀人解密吐實

渣男友「買房送女密友」死不認劈腿　「無腦藉口」正宮竟然信了！

渣男友「買房送女密友」死不認劈腿　「無腦藉口」正宮竟然信了！

陳偉霆爆遭大陸帶走密談「逼寫逃稅金額」　寫到第2次才被放走！

陳偉霆爆遭大陸帶走密談「逼寫逃稅金額」　寫到第2次才被放走！

熊熊「水波胸緊貼KID頭」　男粉一看晃動畫面吃醋崩潰：必須死！

熊熊「水波胸緊貼KID頭」　男粉一看晃動畫面吃醋崩潰：必須死！

D社爆「張紫妍幕後黑手」　女星為掩蓋不倫戀..心機逼上絕路

D社爆「張紫妍幕後黑手」　女星為掩蓋不倫戀..心機逼上絕路

陳喬恩招了「在做一件很變態的事」　特殊癖好曝光！

陳喬恩招了「在做一件很變態的事」　特殊癖好曝光！

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉

辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　秘戀2年同居ing…女方超辣真面目曝光

勝利極樂台北爆小模陪玩！　東區夜店狂歡「言承旭也在場」

迷戀28年！大S為見他進演藝圈「至今沒遇過」　發文告白…偶像翻牌了

勝利後悔了「不該跟那些傢伙混在一起」　無奈回應：聊天室都是吹牛

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

隋棠, Max, Tony, Lucy, Olie

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《P.S.我愛妳》有續集！　等了11年…原著作者曝喜訊：傑瑞回歸
  2. 《大學生》小新「21人豪華郵輪旅遊」寵員工！　千萬CEO刷卡買單
  3. 南韓當練習生2年！王嘉爾「揭背後內幕」：每天都很殘忍
  4. 膝關節／《老大人》預告片破300萬瀏覽是為何？
  5. 勝利「1個月犯了12條罪」！　網猜下場超慘…搖頭：會被關到老死
  6. 差點解散靠選秀救回！NU'EST 5人打破7年魔咒下月正式合體
  7. Max貼心「媽媽這給妳吃」隋棠融化！下秒轉頭1句話...她瞬間傻掉
  8. 瘋電影／祝你忌日快樂　宇宙轉換後你選愛情還是親情？
  9. 祐嫂Melinda爆「劈腿周興哲、楊祐寧」　背景遭起底！
  10. 彭紹宇影評／《他們不再老去》：歷史的色彩，與現在沒有不同

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366