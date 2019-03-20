Max貼心「媽媽這給妳吃」隋棠融化！下秒轉頭1句話...她瞬間傻掉

記者李玟儀／綜合報導

隋棠在短短4年內，從單身女明星搖身一變成為3個孩子的媽媽，並且創立副業，雖然影視活動減少，但生活依舊忙碌，不過再忙也會抽出時間和孩子們相處，只是當小孩越來越大，懂得事情越來越多之後，總會發生讓她招架不住的情境。

▲▼可愛的Lucy和靦腆的Max。（圖／翻攝自隋唐IG）

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隋棠和老公帶著Max、Lucy到大直「ATT 4 RECHARGE」玩耍，坐在遊戲小火車上的時候，Lucy一雙眼睛好奇地盯著四周看，火車環繞經過工作人員身邊時，Lucy可愛地揮著小手和大姊姊們打招呼，看到有旁人揮手也熱情回應，小小年紀很大方，相較之下和爸爸坐在一起的Max則比較害羞靦腆。

此外，隋棠也分享一件親子間的趣事，當天和Max擦身之際，兒子伸出手：「媽媽這個給妳吃。」在她手上放了一顆葡萄，她一邊感動著兒子好窩心一邊將葡萄放進嘴裡的同時，突然聽到兒子轉頭跟爸爸說：「好了，我丟掉了。」她才知道原來自己被當成垃圾桶了，只能無奈表示：「兒子，我說會永遠當你的垃圾桶不是這個意思耶。」

▲Lucy和工作人員揮手打招呼。（圖／翻攝自隋唐IG）

不少媽媽網友也分享親身經歷，彷彿每個媽媽都被內建垃圾桶，有粉絲說自己的孩子現在已經大學了，還是會把不想吃的東西給媽媽，也有媽媽說：「不只垃圾桶功能，還是人形衣架跟置物架，因為女兒都會說『媽媽幫我拿』。」地方的媽媽果然都是超人。