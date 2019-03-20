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Baby《跑男》受傷急送醫「傷勢曝光」！酸民冷嗆：故意露給人看

記者李玟儀／綜合報導

大陸綜藝節目《奔跑吧》（跑男）最新一季正如火如荼錄製中，不過日前卻傳出意外，有民眾透露在醫院碰到Angelababy，對方背上還貼著姓名牌，應該是錄製中途受傷就醫，隨後有知情人士發文表示沒有大礙，只是近日出席活動時，她卻發現手指上帶著固定器。

▲▼Baby錄影過程受傷。（圖／翻攝自微博）

▲▼Baby錄影過程受傷。（圖／翻攝自微博）

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▲▼Baby錄影過程受傷。（圖／翻攝自微博）

有網友13日晚上發文爆料：「朋友的朋友在鞍鋼總醫院碰到姐姐，到底發生什麼了？」照片中Baby在工作人員的陪同下就醫，身上穿著銀色外套，背上有名牌，和當天粉絲拍到的路透照穿著一樣，紮著兩隻辮子的她就醫時頭髮有些凌亂，應該是相當匆忙。

有知情人士事後回應此事，「相信大家都看到醫院照片了，這裡說明一下，Baby剛剛錄節目手戳了。」照過X光之後確定骨頭沒有異狀，而是肌肉拉傷，但她沒有多休息，而是接著返回現場繼續拍攝，相當敬業，同時也安慰粉絲：「大家不用太擔心，會注意安全的。」

▲▼Baby傷勢。（圖／翻攝自楊穎工作室微博）

▲▼Baby傷勢，左手無名指戴著固定鋼板。（圖／翻攝自楊穎工作室微博）

▲▼Baby傷勢。（圖／翻攝自楊穎工作室微博）

雖然當天說骨頭沒有異狀，但近日Baby出席活動時，穿著一襲白色長紗裙的她，手指上的固定器卻顯得顯眼，她左手的無名指上用固定器牢牢保護，讓人不禁聯想到這應該就是先前錄《跑男》時的傷，有網友就猜既然都戴了固定器，骨頭可能有傷，而不像先前安撫粉絲說的沒事。

然而看在酸民眼裡卻忍不住嘲諷：「拍照故意露出打鋼板的那隻手，不就是想讓人知道自己受傷了嗎？」網友看不下去出言緩頰，直言為了生活誰不是受傷了、生病了還得工作，更何況這不過就是正常治療過程，別的明星受傷繼續工作就被稱為敬業，換到Baby身上卻被狠酸，看在粉絲眼裡格外不捨。

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