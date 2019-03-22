老么逆襲記！陸星材終於當上隊長　尖叫喊：我會帶領BTOB

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體BTOB擁有實力唱功，成員個性卻相當四次元，反轉魅力受到很多粉絲喜愛。他們的隊長徐恩光8月低調入伍，團體群龍無首，他們21日開啟直播與粉絲互動，爽快地表示要選出三代隊長，陸星材竟幸運當選，他尖叫大喊：「連續3次選中（老么），那我是隊長嗎？」臉上溢滿興奮之情。

▲陸星材轉轉盤，第三度當成老么，也就是說成功當上隊長。（圖／翻攝自Vlive）



請繼續往下閱讀...

BTOB過去曾表示若轉盤選3次都轉到老么，那陸星材就直接晉升為隊長，他們21日為慶祝7週年開啟直播互動，為選出第三代隊長，他們特地準備大型轉盤，爆笑的是，身為老么的陸星材真的在當天連任3次老么，一瞬間晉升成隊長，全場大聲歡呼。

▲▼陸星材當上隊長歡呼。（圖／翻攝自Vlive）



陸星材立刻激動大喊：「連續3次選中（老么），那我是隊長嗎？」Peniel則是從任期隊長兼退任，趁著直播還在播，他藉此發表成為隊長的感言：「我是第三代隊長陸星材，等我們的隊長恩光哥哥回來以前，我會一直帶領著BTOB，我會負起責任。」他秒展現隊長威風，喊話下個行程就是日本cube娛樂拼盤，「大家加油，好好完成行程。」溫馨地把手交疊喊著加油，頗有大將之風，但也有粉絲止不住笑意，欣慰留言「陸星材等到了」。

▲在恩光退伍前，陸星材會擔起隊長的職責。（圖／翻攝自Vlive）