ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

寵物2樓踩空摔死　防彈Jin哽咽「牠運氣不好」⋯無預警關直播

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體防彈少年團（BTS）成員Jin私下相當喜歡小動物，他時常貼出與自己飼養的蜜袋鼯合照，對於寵物的關心溢於言表。怎料，他19日在直播上忽然告知粉絲蜜袋鼯的死訊，臉上難掩失落的表情，不時哽咽，最後無預警把直播關掉，令歌迷心疼不已，為他加油打氣。

▲▼寵物2樓踩空摔死　防彈Jin哽咽「牠運氣不好」⋯無預警關直播。（圖／翻攝自Vlive、韓網）

▲Jin喜愛小動物，曾飼養一隻狗、3隻蜜袋鼯，現只剩一隻蜜袋鼯。（圖／翻攝自Vlive、韓網）

Jin曾在鏡頭前公開飼養的蜜袋鼯，但他曾經猶豫要不要曝光自己的寵物，因為擔心年輕人因一時興起才飼養，他也藉此勸導養寵物要有責任心，展現出喜愛小動物的心情。然而，他19日開啟直播與粉絲互動時，原本情緒愉悅地在分享近況，卻看到粉絲留言關心蜜袋鼯的近況，他臉色突變得暗淡表示「有很多人在問魚糕跟湯湯的近況」，透露魚糕不久前離世的消息。

請繼續往下閱讀...

▲▼寵物2樓踩空摔死　防彈Jin哽咽「牠運氣不好」⋯無預警關直播。（圖／翻攝自Vlive、韓網）

▲Jin透露魚糕從2樓踩空摔死。（圖／翻攝自Vlive）

直播裡，Jin透露，魚糕（오뎅）的籠子位置放在2樓高處，牠意外踩空，從2樓掉下來摔死，他表情難掩失落，「醫生說如果籠子再放得高一點，牠可能可以好好落地，就會沒事了，但牠運氣不好，所以...」談到心愛的寵物，他的語氣漸漸哽咽，強忍眼眶裡的淚水。

▲▼寵物2樓踩空摔死　防彈Jin哽咽「牠運氣不好」⋯無預警關直播。（圖／翻攝自Vlive、韓網）

▲▼Jin在直播裡強忍淚水。（圖／翻攝自Vlive）

▲▼寵物2樓踩空摔死　防彈Jin哽咽「牠運氣不好」⋯無預警關直播。（圖／翻攝自Vlive、韓網）

喝了一口果汁試圖鎮定，Jin還是忍不住露出沈重表情，他表示「聽說小動物會發生很多事故，希望要養的人，可以再多查詢點資料，好好的養動物。」直播尾聲，他將聲調提高試圖轉換氣氛，卻還是看得出來臉上的不捨，隨即結束直播，這段影片也讓粉絲心疼，為魚糕默哀，也希望Jin早日走出傷痛。

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

推薦閱讀

FTISLAND失去一位隊長⋯　李洪基：只想告訴你們，我沒有變

FTISLAND失去一位隊長⋯　李洪基：只想告訴你們，我沒有變

YG一個月內慘賠60億！　股東怒了「被爆開會撤換梁賢碩」

YG一個月內慘賠60億！　股東怒了「被爆開會撤換梁賢碩」

《PRODUCE 101》第4季「驚見出道4年男團」　粉絲全崩潰

《PRODUCE 101》第4季「驚見出道4年男團」　粉絲全崩潰

發現粉絲快暈倒「求救離開搖滾區」　EXO伯賢急忙暖救援

發現粉絲快暈倒「求救離開搖滾區」　EXO伯賢急忙暖救援

ASTRO銀優自觀眾席冒出⋯　「偶像就在身旁」粉絲見生人嗨炸

ASTRO銀優自觀眾席冒出⋯　「偶像就在身旁」粉絲見生人嗨炸

《耀眼》榮登神劇！暗指「警察動私刑」⋯劇迷看完5解析跪了

《耀眼》榮登神劇！暗指「警察動私刑」⋯劇迷看完5解析跪了

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看照片哭了：希望你們在身邊

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看照片哭了：希望你們在身邊

工作人員搬蛋糕「腳步聲太大」　ASTRO快哭了⋯眼淚秒縮回去

工作人員搬蛋糕「腳步聲太大」　ASTRO快哭了⋯眼淚秒縮回去

獨家專訪／《江南美人》告白真實上演　銀優躲進JinJin懷裡

獨家專訪／《江南美人》告白真實上演　銀優躲進JinJin懷裡

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

鄭俊英「全程念稿」認罪：向痛苦的女性們道歉！　網傻眼狂轟

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

剛剪5個月…楊丞琳宣布：平瀏海走入歷史！　認了「我不喜歡」2原因笑翻

熊熊再剪短「耳下3公分」！32歲秒變女大生　逆齡神顏根本小宋慧喬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

防彈Jin, 防彈, Jin

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Bo妞在路上…看到賈靜雯海報　脫口「一句話」小奶音萌炸！
  2. 談戀愛「心機查勤」　張智霖婚後地位慘跌...被袁詠儀吃死死！
  3. 贈獎／失戀又如何？金馬奇幻《爛情詩》魯蛇也能變浪漫詩人
  4. 【Bigbang勝利醜聞】那些追星族的青春裡，住的怎麼會是這樣的你們？
  5. 高雄鄉親給力！陸歌手音檔落小黃　24hr找到：感受善良熱情
  6. 寵物2樓踩空摔死　防彈Jin哽咽「牠運氣不好」⋯無預警關直播
  7. 星空電影院、戶外劇場、桌遊書街　台北城南4/4連續四日9大亮點！
  8. 謝忻半夜私會Youbike男！　身分曝光是「高學歷綜藝咖」
  9. 法比歐「南瓜」髮色不敢出門　曝新戲「導演其實不想找我」
  10. 小禎窄裙「模特兒級美腿」全露！　鏡頭往下…網看傻：越來越瘦了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366