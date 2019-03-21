寵物2樓踩空摔死　防彈Jin哽咽「牠運氣不好」⋯無預警關直播

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體防彈少年團（BTS）成員Jin私下相當喜歡小動物，他時常貼出與自己飼養的蜜袋鼯合照，對於寵物的關心溢於言表。怎料，他19日在直播上忽然告知粉絲蜜袋鼯的死訊，臉上難掩失落的表情，不時哽咽，最後無預警把直播關掉，令歌迷心疼不已，為他加油打氣。

▲Jin喜愛小動物，曾飼養一隻狗、3隻蜜袋鼯，現只剩一隻蜜袋鼯。（圖／翻攝自Vlive、韓網）



Jin曾在鏡頭前公開飼養的蜜袋鼯，但他曾經猶豫要不要曝光自己的寵物，因為擔心年輕人因一時興起才飼養，他也藉此勸導養寵物要有責任心，展現出喜愛小動物的心情。然而，他19日開啟直播與粉絲互動時，原本情緒愉悅地在分享近況，卻看到粉絲留言關心蜜袋鼯的近況，他臉色突變得暗淡表示「有很多人在問魚糕跟湯湯的近況」，透露魚糕不久前離世的消息。

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▲Jin透露魚糕從2樓踩空摔死。（圖／翻攝自Vlive）



直播裡，Jin透露，魚糕（오뎅）的籠子位置放在2樓高處，牠意外踩空，從2樓掉下來摔死，他表情難掩失落，「醫生說如果籠子再放得高一點，牠可能可以好好落地，就會沒事了，但牠運氣不好，所以...」談到心愛的寵物，他的語氣漸漸哽咽，強忍眼眶裡的淚水。

▲▼Jin在直播裡強忍淚水。（圖／翻攝自Vlive）



喝了一口果汁試圖鎮定，Jin還是忍不住露出沈重表情，他表示「聽說小動物會發生很多事故，希望要養的人，可以再多查詢點資料，好好的養動物。」直播尾聲，他將聲調提高試圖轉換氣氛，卻還是看得出來臉上的不捨，隨即結束直播，這段影片也讓粉絲心疼，為魚糕默哀，也希望Jin早日走出傷痛。