《耀眼》榮登神劇！暗指「警察動私刑」⋯劇迷看完5解析跪了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戲劇《如此耀眼》由南柱赫、韓志旼主演，描述一名少女撿到一個能夠讓時光倒轉的神奇手錶，為了挽救爸爸的性命，每當她轉動一次手錶就能回過去，但代價是她會急速老化，該劇從2月播岀至今，收視率節節攀高，第10集更是出現重大轉折，令所有觀眾看傻直呼「難道我之前的理解都錯了嗎」、「看懂後才發現，我真膚淺」，被封為2019年神劇。

▲《如此耀眼》其實不是穿越劇。（圖／翻攝自JTBC）



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韓志旼在劇中名為「金惠子」，她為了救爸爸，導致自己變老，怎料，第10集打破觀眾的預測看法，這部劇根本不是穿越劇，有網友將第10集尾聲的片段仔細分析出幾個結果，原來，金惠子是名患有老人痴呆症的奶奶。

▲▼爸爸著急喊著「媽媽」衝過來，鏡頭便帶到過去她兒子的鏡頭，暗示爸爸其實是她兒子。（圖／翻攝自JTBC）



惠子在撿起手錶的瞬間，過去的回憶一幕一幕清晰地浮現在腦海裡，年輕時期的俊河以及惠子本就是一對戀人，遠方惠子的爸爸著急地喊著「媽媽」，朝她走過來，代表她一直認為的爸爸，其實是她的兒子，就是她與俊河所生的兒子。

此時，鏡頭轉到另一側，兒子年幼時期與一名女人站在河岸邊，而該位女人轉過身來，正是年輕時期的金惠子，她的眼神哀戚，且頭髮上繫著白色蝴蝶結，疑似是正在守喪中，而她的手裡還捧著不明的盒子，疑似為某人的骨灰。

▲兒子小時候遭撞，因此斷腿，惠子自責不已，才會記憶錯亂。（圖／翻攝自JTBC）



當她撿起手錶時，才是回想起過去的關鍵，她認為爸爸的腳斷掉是因為開車被撞，其實是兒子小時候衝去馬路上遭撞，她把現實與過去搞混，並對這件事自責不已，才會認為自己沒有成功救到兒子。

▲▼惠子激動問警察「你們會不會動私刑？」被警察反駁，現在都什麼時代了，但影片裡又出現南柱赫臉有傷的畫面，疑似過去遭受警察暴行。（圖／翻攝自JTBC）



至於俊河被壞人打到全身傷，這段則應是暗指俊河遭受警方嚴刑拷打，惠子因記憶出錯，當聽到俊河被警察抓起來時，才會跑到警局激動地說「讓我見見俊河？你們會不會動私刑？」警察當時回應：「奶奶，你這樣說會出大事！現在都什麼時代了，怎麼會有這種事。」這段對話就是疑似暗喻在她的記憶裡俊河曾遭受警察私刑。

▲▼養老院的爺爺應該是當初施暴的警察。（圖／翻攝自JTBC）



此外，為何養老院的爺爺一看到俊河就激動不已，網友也指出「他應該就是當時對俊河動私刑的警察」。短短3分鐘曝光《如此耀眼》完整的概要，令網友激動直呼「看完狂冒雞皮疙瘩」、「天阿，所以骨灰是俊河的嗎？」、「俊河死了嗎」。