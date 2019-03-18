ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《耀眼》榮登神劇！暗指「警察動私刑」⋯劇迷看完5解析跪了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戲劇《如此耀眼》由南柱赫、韓志旼主演，描述一名少女撿到一個能夠讓時光倒轉的神奇手錶，為了挽救爸爸的性命，每當她轉動一次手錶就能回過去，但代價是她會急速老化，該劇從2月播岀至今，收視率節節攀高，第10集更是出現重大轉折，令所有觀眾看傻直呼「難道我之前的理解都錯了嗎」、「看懂後才發現，我真膚淺」，被封為2019年神劇。

▲▼《如此耀眼》根本不是穿越劇！　南柱赫死了？韓志旼是老人痴呆？。（圖／翻攝自JTBC）

▲《如此耀眼》其實不是穿越劇。（圖／翻攝自JTBC）

————有雷勿入—————-------------

請繼續往下閱讀...

 韓志旼在劇中名為「金惠子」，她為了救爸爸，導致自己變老，怎料，第10集打破觀眾的預測看法，這部劇根本不是穿越劇，有網友將第10集尾聲的片段仔細分析出幾個結果，原來，金惠子是名患有老人痴呆症的奶奶

▲▼《如此耀眼》根本不是穿越劇！　南柱赫死了？韓志旼是老人痴呆？。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼爸爸著急喊著「媽媽」衝過來，鏡頭便帶到過去她兒子的鏡頭，暗示爸爸其實是她兒子。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼爸爸著急喊著「媽媽」衝過來，鏡頭便帶到過去她兒子的鏡頭，暗示爸爸其實是她兒子。（圖／翻攝自JTBC）

惠子在撿起手錶的瞬間，過去的回憶一幕一幕清晰地浮現在腦海裡，年輕時期的俊河以及惠子本就是一對戀人，遠方惠子的爸爸著急地喊著「媽媽」，朝她走過來，代表她一直認為的爸爸，其實是她的兒子，就是她與俊河所生的兒子。

此時，鏡頭轉到另一側，兒子年幼時期與一名女人站在河岸邊，而該位女人轉過身來，正是年輕時期的金惠子，她的眼神哀戚，且頭髮上繫著白色蝴蝶結，疑似是正在守喪中，而她的手裡還捧著不明的盒子，疑似為某人的骨灰

▲▼《如此耀眼》根本不是穿越劇！　南柱赫死了？韓志旼是老人痴呆？。（圖／翻攝自JTBC）

▲兒子小時候遭撞，因此斷腿，惠子自責不已，才會記憶錯亂。（圖／翻攝自JTBC）

當她撿起手錶時，才是回想起過去的關鍵，她認為爸爸的腳斷掉是因為開車被撞，其實是兒子小時候衝去馬路上遭撞，她把現實與過去搞混，並對這件事自責不已，才會認為自己沒有成功救到兒子。

▲▼《如此耀眼》根本不是穿越劇！　南柱赫死了？韓志旼是老人痴呆？。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼惠子激動問警察「你們會不會動私刑？」被警察反駁，現在都什麼時代了，但影片裡又出現南柱赫臉有傷的畫面，疑似過去遭受警察暴行。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼《如此耀眼》根本不是穿越劇！　南柱赫死了？韓志旼是老人痴呆？。（圖／翻攝自JTBC）

至於俊河被壞人打到全身傷，這段則應是暗指俊河遭受警方嚴刑拷打，惠子因記憶出錯，當聽到俊河被警察抓起來時，才會跑到警局激動地說「讓我見見俊河？你們會不會動私刑？」警察當時回應：「奶奶，你這樣說會出大事！現在都什麼時代了，怎麼會有這種事。」這段對話就是疑似暗喻在她的記憶裡俊河曾遭受警察私刑

▲▼《如此耀眼》根本不是穿越劇！　南柱赫死了？韓志旼是老人痴呆？。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼養老院的爺爺應該是當初施暴的警察。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼養老院的爺爺應該是當初施暴的警察。（圖／翻攝自JTBC）

此外，為何養老院的爺爺一看到俊河就激動不已，網友也指出「他應該就是當時對俊河動私刑的警察」。短短3分鐘曝光《如此耀眼》完整的概要，令網友激動直呼「看完狂冒雞皮疙瘩」、「天阿，所以骨灰是俊河的嗎？」、「俊河死了嗎」。

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

推薦閱讀

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

崔鍾訓說謊被抓包！「塞30萬給警察」對話曝光：活下來了

崔鍾訓說謊被抓包！「塞30萬給警察」對話曝光：活下來了

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

Burning Sun代表躲2月現身：勝利有罪的話，全韓男人都罪人

Burning Sun代表躲2月現身：勝利有罪的話，全韓男人都罪人

鄭俊英秘密調查⋯警方拘捕令進度曝光！　韓網爆氣：勝利呢？

鄭俊英秘密調查⋯警方拘捕令進度曝光！　韓網爆氣：勝利呢？

「勝利涉性招待」警方掌握證詞！　群組2女現身：有去夜店

「勝利涉性招待」警方掌握證詞！　群組2女現身：有去夜店

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

FTISLAND失去一位隊長⋯　李洪基：只想告訴你們，我沒有變

FTISLAND失去一位隊長⋯　李洪基：只想告訴你們，我沒有變

姜丹尼爾消失1個月半「有工作了！」　照片曝光震撼全韓

姜丹尼爾消失1個月半「有工作了！」　照片曝光震撼全韓

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

D社爆「張紫妍幕後黑手」　女星為掩蓋不倫戀..心機逼上絕路

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

如此耀眼

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人
  2. 頑童MJ116為籃球電影《下半場》獻唱　HBL冠軍賽中場秀嗨炸
  3. 影／劉德華、古天樂《掃毒2》首支預告　汽車開進中環站「追撞地鐵」帥炸
  4. 泫雅「媽媽做的包包」根本香奈兒經典款　網狂CUE老媽做：才229元！
  5. 《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神
  6. 迪麗熱巴丟瓶子…垃圾桶跳出羅志祥！　「小妹妹不是丟這裡」
  7. 慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強
  8. 陳子見「造口業」藝人狂退通告：怕老人家看到會中風
  9. 《花不棄》黃心娣「心上人」苦等　本尊出現⋯她竟嚇傻逃走
  10. 嫁223億富商老公！　貴婦女星喝醉被抬出…出動「辦公椅」癱到滑下去

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366