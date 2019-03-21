YG一個月內慘賠60億！　股東怒了「被爆開會撤換梁賢碩」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓近來演藝圈動盪不安，勝利所經營的夜店「Burning Sun」事件爆發後，他退出經紀公司YG、中斷演藝生涯，但依舊造成YG股市不斷下跌，據韓媒報導，YG一個月以來虧了韓幣2000億元（台幣約60億元），且國稅局20日大舉查YG，引起股東不安，有報導指出，YG將在22日招開股東大會，目的是為撤換代表梁賢碩兄弟倆。

▲梁賢碩近日被爆逃稅，遭國稅局盯上。（圖／翻攝自YG）



YG市價共值韓幣8347億元，然而勝利2月26日被爆出涉嫌性招待後，短時間內重擊YG股價，一個月內急降約25%，虧了韓幣2000億元（台幣約60億元），加上梁賢碩日前被爆涉嫌逃稅，手中握有的夜店店面竟是登記為一般餐廳使用，立刻被國稅局盯上。

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▲YG近日被稅務局盯上。（圖／達志影像）



根據韓國媒體綜合報導，南韓首爾地方國稅廳20日大動作派100多名監察人員，前往位在麻浦區合井洞的YG娛樂經紀公司大樓，帶走稅務調查中必要的財務與會計資料，宣布全面徹查YG稅務。對此，YG也出面認了遭查，並表示「會誠實接受調查」。

▲YG主要股東有6名，梁賢碩與弟弟夾起來佔20%。（圖／翻攝自韓網）



據悉，梁賢碩持有16.12％的公司股份，弟弟則是3.31%股份，兩兄弟加起來不到20%股份，然而，YG連日來股價狂跌，根據《SBS CNBC》報導，YG將在22日招開股東大會，有意投票換掉代表梁賢碩以及公司理事他的弟弟梁珉錫。