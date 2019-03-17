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FTISLAND失去一位隊長⋯　李洪基：只想告訴你們，我沒有變

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂團FTISLAND隊長崔鍾訓退隊後。主唱李洪基一肩擔起帶領團隊的責任，他17日如期舉行在香港舉辦的個人演唱會，活動開場時，他便以一句「不用擔心」安撫粉絲的心，活動尾聲，他難得露出成熟的一面，向觀眾承諾「我只想告訴你們，我沒有變。」令全場歌迷數度淚崩。

▲▼FTISLAND失去一位隊長⋯　李洪基：只想告訴你們，我沒有變（圖／翻攝自IG）

▲李洪基17日在香港開場，為粉絲打了一劑強心針。（圖／翻攝自IG）

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FTISLAND隊長離開，李洪基彷彿一夕間長大，17日在香港舉辦的個人演唱會，在連日混亂的負面新聞轟炸之下，他深知歌迷相當擔心，開場以堅定地語氣表示「（接下來）在韓國開的演唱會一定要來喔，不用擔心。」給心情慌亂的粉絲打了一劑強心針，演唱會上帶來多首歌曲。

輪到廣播節目環節時，李洪基化身心靈小導師，為歌迷解惑，當聽見台下大喊與他的興趣相似，他又變回調皮的李洪基，反嗆粉絲「你們不要騙人了，我都知道！」演唱會上笑聲四溢，對話橋段中，他被拱清唱，爽快答應歌迷的要求，並表示「一起唱」，怎料台下聲音超小，他耍脾氣喊著：「不是說要一起唱嗎？」

▲▼FTISLAND失去一位隊長⋯　李洪基：只想告訴你們，我沒有變（圖／翻攝自IG）

▲崔鍾訓近日離開FTISLAND。（圖／翻攝自IG）

演唱會在歡笑聲度過，李洪基在尾聲露出真誠、認真的一面，首度談到近期發生的爭議，「最近發生很多事情，我只想告訴你們，我沒有變，我希望能用音樂與大家交流當朋友。」語意間透露，他還是Primadonna（粉絲名稱）心中的李洪基。

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