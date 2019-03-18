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慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

記者吳睿慈／綜合報導

南韓近來事非不斷，尤其是鄭俊英涉嫌偷拍性愛片，不少女星倒霉被冠上性愛片女主角，經紀公司JYP娛樂為了保護旗下藝人，更嚴厲發出聲明「若再追加發現的不實傳言，也將對其提出刑事和民事訴訟。」然而，TWICE志效18日卻被粉絲拍到在機場落淚的影片，似乎受到不小壓力，粉絲心疼為她喊話「妳要堅強」。

▲▼ 「TWICE志效爆機場淚崩」影片曝光　粉絲心疼：妳要堅強（圖／翻攝自IG）

▲南韓事非不斷人心惶惶，TWICE志效被拍到在機場淚崩。（圖／翻攝自IG）

TWICE於18日出發往日本準備巡迴演出，網路上卻有一則短片引起熱議，志效忽然在機場落淚，影片裡，明顯看到她有擦眼淚的動作，據韓媒《insight》報導，成員看見她在哭，立伸出手安慰，並緊緊牽著她的手，給予力量、應援。

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▲▼「TWICE志效爆機場淚崩」影片曝光　粉絲心疼：妳要堅強 。（圖／翻攝自insight）

▲▼TWICE志效18日在機場淚崩。（圖／翻攝自insight）

▲▼「TWICE志效爆機場淚崩」影片曝光　粉絲心疼：妳要堅強 。（圖／翻攝自insight）

鄭俊英性愛片影片搞得人心惶惶，網路上瘋傳女主角清單，不少當紅的女子團體也深受困擾，事件爆發後，TWICE隊長志效不僅曾經登上熱搜，關鍵字搜尋還會出現「TWICE志效影片」、「鄭俊英影片志效」，成為網友搜尋的對象，為此，JYP娛樂為了保護旗下藝人，14日發出聲明，已向謠言散布者提告，不讓謠言繼續傷害無關的藝人。

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