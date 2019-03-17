發現粉絲快暈倒「求救離開搖滾區」　EXO伯賢急忙暖救援

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體EXO在全球擁有高知名度，他們16日出席見面會「Green Nature 2019 Fan Festival」與歌迷共襄盛舉，帶來精彩舞台及逗趣互動，伯賢藉著氣氛熱烈的氛圍下，朝向D.O.額頭猛親，在網路上廣為流傳，逗笑大批粉絲。不過，當天其實也有一段小插曲，伯賢眼尖發現歌迷快暈倒，急忙通知工作人員，及時救援。

▲EXO於16日出席粉絲見面會，Suho曾在IG更新照片。（圖／翻攝自IG）

EXO於16日出席粉絲見面會，帶來歌曲《TEMPO》、《Love shot》等歌曲，不只在台上玩起快問快答，隊長Suho隨機被點到以「Kai」編出二行詩，他在短短幾秒內回答「要以Kai來做二行詩嗎？這樣好的日子也能跟EXO在一起很幸福，愛你。」機智對話立刻讓全場響起尖叫聲。

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▲伯賢親D.O.的照片瘋傳。（圖／翻攝自idolinews）



▲發現粉絲快暈倒，EXO伯賢急忙暖救援。（圖／翻攝自IG）



不僅如此，伯賢藉著氣氛熱烈的氛圍下，他自告奮勇舉手表示要親D.O.，捧著對方的額頭猛親、猛吸，留下一個紅色深深的印子。值得一提的是，當天台下設有搖滾區，活動還在進行時，伯賢眼尖發現有歌迷身體不適，急忙向工作人員打pass、指向台下，歌迷也合力替不舒服的粉絲發聲「他說要出去」，才沒有釀成意外，這段影片同樣在網路上被貼出來，伯賢的暖舉也受到稱讚。