獨家專訪／《江南美人》告白真實上演　銀優躲進JinJin懷裡

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體ASTRO由6位成員MJ、JinJin、車銀優、文彬、Rocky、產賀所組成，成員車銀優2018年出演戲劇《我的ID是江南美人》知名度高漲，帶動團體人氣往上攀，3月來到台灣舉辦演唱會，他們抽空接受《ETtoday》專訪，訪問時看得出6人感情要好，不時互虧，而當產賀、Rocky在觀看《江南美人》片段時，車銀優害羞到躲進JinJin懷裡，逗得全場哈哈大笑。

▲ASTRO於2019年迎來出道3週年。（圖／記者張一中攝）



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就如ASTRO喊著的「wanna be your star」口號般，他們日前接受《ETtoday》專訪，也讓人領略到6位男孩充沛的活力，談及隊長JinJin個性慢吞吞，成員各個搶著爆料，文彬首先開口：「很晚起床，我雖然也睡很晚，但這哥更晚起，連吃飯都很晚才吃。」他加碼表示，每次問哥哥意見時，JinJin總是想很久，最後才緩緩吐出「嗯...應該是這樣」，讓人每次都等得很焦慮。

▲JinJin個性慢吞吞，大家在點名時時常搞消失。（圖／記者張一中攝）



車銀優也笑喊，當大家進電梯開始點名時，會數著1、2、3、4、5，老是缺一人，消失的成員就是JinJin，「此時，哥哥從很遠很遠的地方，正悠閒聽著音樂，緩緩地緩緩地走過來。」不過，JinJin緩慢的個性為生活添加不少樂趣，Rocky也為他緩頰「因為我們的隊長比較慢吞吞，也相對細心照顧我們。」

▲文彬有在健身，運動完總是叫成員摸一下。（圖／記者張一中攝）



▲MJ被爆料在家裡狂抖腳。（圖／記者張一中攝）



ASTRO在2019年迎來出道3週年，《ETtoday》安排默契考驗遊戲，必須比出每位成員常做的動作，產賀是團隊裡最愛打電動的人，團員有默契地將雙手放在胸前，重現老么盯著電腦打game的場景，車銀優還興奮地表示「他還會這樣做」，配上吃一口飯、繼續打電動的生動動作，而身為隊中「宅男」的MJ，在家裡總是抬起腿邊抖腳，所有成員拋開偶像包袱，在鏡頭前開始抖腿、Rocky甚至擠出雙下巴喊著：「這才是重點！」全場笑翻。

除此之外，文彬、JinJin、MJ現場重現車銀優洗完澡後的場景，JinJin邊搓手臂邊喊「ㄚㄘ」，由於車銀優特別怕冷，只要洗完澡一定會狂發出聲音，並迅速鑽入棉被裡，遊戲在一片歡笑聲中完成，成員熟悉彼此的習慣，不過，產賀、Rocky錯最多題，兩人必須接受懲罰，重現一段《我的ID是江南美人》雨中告白片段。

▲成員在觀看《江南美人》，車銀優害羞。（圖／ETtoday）



兩位成員在眼前上演浪漫愛情劇，車銀優身為男主角，紅著臉將頭往下低，還把埋入MJ的肩膀，但他也回憶起當時的場景「那時候天氣很冷」。害羞歸害羞，車銀優最後依舊出馬「指導」產賀、Rocky，還擔任舉麥工作人員幫兩位弟弟收音，而產賀、Rocky肉麻且難為情的演技，幾位成員看得津津有味，數度爆出響亮笑聲。

▲▼車銀優專業指導成員演戲，他害羞到躲入JinJin懷裡。（圖／ETtoday）



訪問當天，恰好是隊長JinJin生日，他透過鏡頭許願「希望與AROHA一輩子在一起」、「也希望與ASTRO成員一輩子在一起」，最後一個願望他放在心中沒有說出，成員也陪著他一起吹蠟燭，訪問在歡笑聲度過。

▲隊長JinJin今年生日願望是希望一輩子與成員與粉絲在一起。（圖／記者張一中攝）