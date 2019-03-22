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吳汶芳滿29歲了！　獲得「公司神秘大禮」低調卻爽翻

記者關韶文／台北報導

歌手吳汶芳單曲《愛不厭詐》數位上線，剛好是吳汶芳生日前夕，因為適逢29歲生日，不宜大肆慶生，於是選擇在公司與同事溫馨聚餐。由於她日前完成步行240公里朝聖之旅壯舉後，創作靈感大爆發，近來交出不少好歌，努力籌備第三張專輯中，公司因此以「旅遊基金」為生日禮物，讓她忙完新專輯級後可以隨時來申請。

偶像劇《我是顧家男》熱播中，吳汶芳在創作片頭曲時，先看了劇本，對楊謹華飾演的女主角很有感覺，覺得女主角在職場上非常強勢，「她已經強勢到足以掩蓋她在愛情上的迷惘，然後她裝出無所謂的樣子，只是一種保護自己的騙術，所以《愛不厭詐》的歌詞就此開始出現。」

▲▼吳汶芳。（圖／福茂唱片提供）

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▲▼吳汶芳慶祝29歲生日。（圖／福茂唱片提供）

▲▼吳汶芳。（圖／福茂唱片提供）

因為寫出很多女生在感情上故作堅強的心情，獲得很大的共鳴，因此單曲在《我是顧家男》一上檔就火速上架，吳汶芳也從第一集就準時收看，一看就被吸引，成為劇迷，每集都守在電視機前收看，「很好看哦，節奏輕鬆，很容易進入劇情，尤其女主角雙雙（楊謹華飾）在職場上的霸氣，非常帥氣！」

今年將滿29歲的吳汶芳，選擇低調過生日，和公司同事溫馨聚餐，配合吳汶芳吃素、環保的意識，特別挑選美味沙拉、素食鬆餅。公司在她生日之際，送上無額度「旅遊基金」，歡迎她隨時來申請，不過她正在積極籌備全新專輯，暫時無法成行，不過一聽到這個生日禮物，吳汶芳笑說：「真是太好了，現在更有衝刺的動力了！」

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