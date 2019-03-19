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《復仇者聯盟4》預告藏假畫面！　導演認：觀眾太會猜了

記者傅家妤／綜合報導

《復仇者聯盟：終局之戰》將於4月24日上映，隨著日期越拉越近，漫威迷都期待不已，甚至有不少人希望可以從於預告片裡，找到一些蛛絲馬跡，提前預測劇情，但沒想到兩位導演早已預見到這種情況，特別在預告片中藏了一些「假畫面」，而這些畫面並不會在電影中出現。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》海報，《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照，《復仇者聯盟4：終局之戰》首圖。（圖／翻攝自Marvel臉書）

▲導演坦承《復仇者聯盟4：終局之戰》預告片中有的畫面不會出現在正片裡。（圖／翻攝自臉書／Marvel） 

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《復仇者聯盟3：無限之戰》在上映後，就被發現預告片中有畫面沒有出現在正片當中，其中一個就是浩克與其他復仇者英雄聯盟中的人一起往前衝的畫面。導演羅素兄弟（Joe and Anthony Russo）日前在接受《Empire》雜誌專訪時，特別解釋了為何會這麼做，就是希望可以為觀眾保留一些驚喜，他們也坦承在《復仇者聯盟：終局之戰》中，也有特別做到這一點。

▲《復仇者聯盟3：無限之戰》。（圖／翻攝自YouTube／Marvel Entertainment）

▲《復仇者聯盟3：無限之戰》正片中並沒有出現浩克與眾人一起往前衝的畫面。（圖／翻攝自YouTube／Marvel Entertainment）

喬羅素稱與安東尼在之前就討論過了此事，兩人都認為這是一種行銷手段，「最重要的東西就是，我們要為那些觀眾保留驚喜，我在童年時《星際大戰五部曲：帝國大反擊》一上映，就直接走進電影院看了，它深深地打動了我，因為在那之前，我完全不知道我將要看的到底是什麼故事，所以我們也希望把這種感受複製給我們的觀眾。」

羅素兄弟（Joe and Anthony Russo）。（圖／路透社）

▲羅素兄弟為了保留驚喜，特別把正片不會出現的畫面剪進預告片裡。（圖／路透社）

事實上，喬羅素過去就曾說過：「現在的觀眾太會猜了，所以你在剪預告片時，你必須要很聰明，因為現在的觀眾很常看了預告片之後，就可以猜出電影裡將會發生什麼。」因此兩人決定將預告片和正片分開，預告片所呈現的東西與電影無關，只是一段他們想在預告片中告訴觀眾的訊息。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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復仇者聯盟：終局之戰, 復仇者聯盟4

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