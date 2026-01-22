ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
繼Wanna One！X1爆也合體　韓網反應兩極…製作人身分成焦點

記者張筱涵／綜合報導

曾因《Produce X 101》投票造假事件而黯然解散的限定男團X1，近日再度傳出「重聚可能性」，引發粉絲與網友間的激烈討論。

▲▼X1。（圖／翻攝自FACEBOOK／X1 엑스원）

根據韓媒《體育京鄉》報導，因《Produce》系列投票造假案遭判刑、已服刑期滿出獄的前Mnet製作人安俊英PD，近期曾私下接觸部分X1成員，並提議參與一檔實境綜藝節目。相關企劃目前仍停留在討論階段，尚未確定製作或播出。

消息曝光後，外界關注X1是否能如同同系列出身的Wanna One，透過綜藝節目形式再次合體。據了解，Wanna One成員已確定參與由Mnet製作的實境節目拍攝，使X1是否能「搭上回憶殺浪潮」成為話題焦點。

活動僅5個月即解散　X1留下難以抹滅的傷痕

X1於2019年8月正式出道，卻在節目投票造假事實曝光後，僅活動約5個月便宣告解散。成員們背負「造假團體」的標籤，各自回到原所屬公司發展，至今仍被視為《Produce》系列中最具爭議、也最令人惋惜的案例。

而此次傳出由安俊英PD再度主導相關企劃，也讓爭議再度升溫。安俊英因投票造假事件於2020年5月被判刑2年，並於2021年11月服刑期滿出獄。他是否適合再度以X1為企劃主軸，成為輿論關注的另一焦點。

網友意見兩極：有人期待療傷，有人直言「不該由他來推動」

消息在韓國論壇「theqoo」曝光後，迅速引發大量留言，意見呈現明顯兩極。有網友認為，若只是成員自願合體，並非不可接受，「做不做是他們的自由，能療癒當年受傷的粉絲也好」、「既然其他《Produce》出身團體都能活動，為什麼只有X1被無限放大檢視」。

也有不少粉絲直言情感複雜，「我是X1粉絲，但心情真的很矛盾」、「想到當年真正被選上的成員和粉絲，現在還是會痛」。然而，反對聲音同樣強烈，尤其針對安俊英PD的角色，「安俊英有什麼資格再碰X1？真的讓人火大」、「就算要重聚，也不該是他來主導」、「中途換製作人還好，原加害者回來太荒謬」。也有人擔憂形象問題，「中途再搞這種企劃，只會讓成員再被拖進爭議裡」、「不如就讓他們各自走好自己的路」。

經紀方與後續發展　傳「有嘗試但未能成局」

針對外界熱議的 X1 重聚傳聞，韓媒《TV Daily》也進一步引述相關人士說法，指出相關討論實際上早已告一段落。一名成員所屬經紀公司相關人士向《TV Daily》表示：「過去確實有過嘗試，但最終未能成局，此後也未再出現任何與重組相關的討論。」並透露，部分成員的公司對於重聚計畫持強烈反對立場，使得整體推動難度大幅提高。

另有另一名成員所屬公司相關人士則明確劃清界線，直言：「完全沒有聽說過這樣的事情。」對重聚傳聞予以否認。

