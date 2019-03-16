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《爸爸3》軒軒又當哥哥了！　鄒市明妻隔6年懷第三胎

記者傅家妤／綜合報導

軒軒（鄒明軒）再度當哥哥了！他2015年和拳王老爸鄒市明一起拍攝《爸爸去哪兒》第3季，天真童言童語令人印象深刻，如今7歲的他也即將成為2個弟妹的大哥哥，媽媽冉瑩穎近來宣布懷上第三胎，據悉是個女娃，這也是鄒市明夫妻倆相隔6年後，再度升格當父母。

▲▼冉瑩穎。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）

▲冉瑩穎懷第三胎，鄒市明再度當爸爸。（圖／翻攝自微博／鄒市明）

冉瑩穎近來與拳王鄒市明一起為雜誌拍攝婚紗照，只見她挺著孕肚，換上多套婚紗，甜蜜地與老公相依偎，巧妙地運用婚紗的蓬裙襬，將孕肚神隱。但在其中一套灰色的裙裝中，她親密地捧著老公的臉，兩人頭貼著頭，就可明顯看到她凸起的孕肚，目測已經懷孕超過5個月了。

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▲▼冉瑩穎。（圖／CFP）

▲冉瑩穎1月前現身自家拳館活動，已經藏不住孕肚。（圖／CFP）

事實上，冉瑩穎先前在2月14西洋情人節當天，曾現身自家拳館的活動，當時她身穿全黑運動套裝，上半身也一改平時性感打扮，選擇黑金寬鬆運動帽T，臉蛋也明顯圓了一圈，小腹微微隆起，當時她也大方承認懷了第三胎，還笑言這是老公鄒市明送的「最好的情人節禮物」，言語中盡是再度當媽的喜悅。

▲▼冉瑩穎。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）

▲冉瑩穎挺孕肚與老公拍婚紗照。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）

冉瑩穎與鄒市明在2010年5月訂婚，並在隔年2月完婚，兩人婚後分別在2011年及2013年迎來大兒子鄒明軒，及小兒子鄒明皓，據悉冉瑩穎目前肚裡懷的是個女寶寶，大家也為兩人感到開心不已，紛紛送上祝福：「希望你們一家永遠幸福」、「軒軒媽媽真的是最美的孕媽媽，希望妳生產順利。」

▲▼冉瑩穎。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）

▲▼冉瑩穎。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）

▲冉瑩穎分別在2011年及2013年生下兩個兒子，事隔6年再度懷上第三胎。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎、鄒市明）

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