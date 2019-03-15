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范冰冰近照曝光！　美肌也遮不住黑眼圈「憔悴現形」

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星范冰冰自「陰陽合同」風波後，演藝事業陷入停滯期，在螢光幕前神隱將近1年，新動向一直都是外界關注焦點之一。近日有網友在網路上曝光她與友人的合照，只見她雖化上淡妝，而且拍照時也開了「美肌」模式，但黑眼圈依舊清晰可見，模樣略顯憔悴，掀起眾人熱議。

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博／范冰冰、「武則天電視劇百度貼吧」）

▲網曝范冰冰近照。（圖／翻攝自微博／范冰冰、「武則天電視劇百度貼吧」）

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近日有網友在微博上曝光范冰冰與友人的合照，並聲稱該照片是在近日拍下的，畫面中只見范冰冰身穿粉紫色襯衫，塗上鮮紅唇膏，臉上僅化上淡妝，綁著長馬尾的她，氣色看起來並沒有很好，雖然肌膚依舊白皙，但眼睛底下的黑眼圈非常深，即便在拍照時，用了「美肌模式」依舊沒有遮住，與過往模樣相比，如今似乎少了些霸氣。

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博／范冰冰、「武則天電視劇百度貼吧」）

▲范冰冰黑眼圈非常明顯。（圖／翻攝自微博／「武則天電視劇百度貼吧」）

另外，范冰冰似乎也清瘦了不少，下巴明顯變尖了，讓粉絲看了都非常心疼，「冰冰姐現在瘦了好多喔」、「現在看起來太瘦了」，也有不少人喊話，希望她趕快回歸：「我們都還等著妳，趕快回來吧」，意外掀起不少熱議。

事實上，先前就有消息指出，范冰冰有望在今年3月回歸，早前也一度傳出她已經為新代言品牌拍攝宣傳照，有指她3月回歸是為2017年接拍的電影《她剎》宣傳，該部電影原定是在2018年上映，卻因她捲入逃稅風波而被迫暫時擱置，如今傳出即將再度上檔，雖片方暫未回應此事，但粉絲都抱著期待的心情，希望盡快看到范冰冰回歸。

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