《極限挑戰5》名單出爐有「超大咖女神」！　2固定班底退出了

記者傅家妤／綜合報導

大陸綜藝節目《極限挑戰》從2015年開播，至今已經播出整整4季，先前有傳主持班底大換血，沒想到節目組15日就官宣，新一季固定主持人班底，除了原本的黃磊、羅志祥、張藝興及王迅外，2名固定成員黃渤及孫紅雷退出，新加入了迪麗熱巴、岳雲鵬及雷佳音3名新成員。

▲黃渤、孫紅雷退出《極限挑戰5》。（圖／翻攝自微博／《極限挑戰5》）

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《極限挑戰》播出4季，過去都是有6人搭檔，分別是「三精」黃磊、黃渤、羅志祥，以及「三傻」孫紅雷、王迅、張藝興，沒想到，先前卻傳出6人中只剩羅志祥、張藝興會繼續常駐，其他4人都改以嘉賓身分參加，空缺則邀岳云鵬、迪麗熱巴替補。





▲《極限挑戰》節目組官宣新主持班底。（圖／翻攝自微博／《極限挑戰5》）

對此《極限挑戰》節目組15日就給出回應，直接官宣最新節目主持班底，留下的老成員是黃磊、羅志祥、張藝興及王迅，新加入的班底有先前的《奔跑吧》女神迪麗熱巴，相聲演員岳雲鵬，以及實力派演員雷佳音，新班底出爐，隨即引起不少網友關注。

▲迪麗熱巴、岳雲鵬、雷佳音加入《極限挑戰5》。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴、岳雲鵬、雷佳音）

不少網友看到過去的「搞笑擔當」孫紅雷及黃渤離開，都紛紛直呼非常不捨，甚至喊話要兩人回歸以嘉賓身份參加，但也有部分網友看到有女神迪麗熱巴加入，也非常期待她與其他數位哥哥可以有新的火花，「期待迪麗熱巴常駐綜藝」、「又可以每個星期看到女神了」，掀起不少熱議。

對於缺席新一季節目錄製，黃渤稍早也在微博上發文回應：「各種工作安排，遺憾沒辦法準時赴約這次的『雞條（極挑）』聚會了！哥幾個加油！新夥伴們加油！」還稱自己會隨時回歸節目「查岡」。

▲黃渤發文。（圖／翻攝自微博／黃渤）