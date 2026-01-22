白家綺一回到家「享受頂級服務」！40秒影片曝光：媽媽都懂這份含金量

記者潘慧中／綜合報導

白家綺2018年和小5歲的吳東諺結婚後，育有一對兒女。她22日在社群網站上傳一段40秒的溫馨家庭影片，是自己工作一整天回到家後，獲得了來自老公、孩子們的貼心待遇，讓她感動直呼：「媽媽們都懂得這份含金量。」

▲吳東諺替白家綺捶小腿。（圖／翻攝自Instagram／sabrinapai0420）



影片中，可以先看到吳東諺正在替白家綺捶小腿；接著，兒子遞上一張卡片，雖然用歪扭筆劃寫下「希望媽媽越來越漂亮」，但滿滿的心意讓她感動。

▲兒子寫卡片送給白家綺。（圖／翻攝自Instagram／sabrinapai0420）



除了送上卡片，孩子們更化身小小按摩師慰勞白家綺。女兒站在身後替她搥肩膀，兒子則坐在地上賣力地幫忙按摩小腿，讓她滿是幸福地說「好舒服喔」，一家四口的互動充滿溫暖。

▲孩子們為白家綺按摩。（圖／翻攝自Instagram／sabrinapai0420）



對於孩子們如此懂事的舉動，白家綺深刻感受到身為母親的幸福，「媽媽們都懂得這份含金量。」她強調這不僅僅是身體上的放鬆，更是心靈上的富足。她認為，無論工作再辛苦，「回到家的頂級享受，不只有按摩服務，還有暖心的禮物」，所有的疲憊都會煙消雲散，「真的會覺得一切都值得了。」