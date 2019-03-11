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女星名店購物凹打折　被店員問名字…秒發飆：叫妳經理出來

記者傅家妤／綜合報導

香港電台節目《早霸王》由著名主持人森美與小儀主持，兩人合作多年，逗趣、親民主持風格深受網友喜愛，近日有聽眾打電話上節目爆料，指出曾有一位女明星到自己所工作的名店購物，並要求打折，於是她向該女星要求名字、電話作為核對身分之用，沒想到對方因此當場大發脾氣，甚至還要求上司出面。

▲▼女星購物凹打折。（圖／CFP）

▲有一位名店店員爆料曾遇到凹打折的女星在店裡發飆。（圖／CFP）

《早霸王》電台節目其中一個環節是讓觀眾分享自己日常生活中，所遇到的不合理事情，沒想到日前就有一名女聽眾在節目上爆料，指出一名女明星來到自己所工作的名店購物，對方當天戴著墨鏡、鴨舌帽，與一名女子一起走進店裡，「她買了一件大約港幣2千多元的東西，買單的時候，說自己一向都有獲得折扣。」於是店員要求對方提供資料，希望可以幫她核對身分。

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▲《早霸王》。（圖／翻攝自Facebook／《早霸王》）

▲女聽眾打上森美（左）、小儀（右）所主持的電台節目爆料。（圖／翻攝自Facebook／《早霸王》）

該名女聽眾描述當時的情形，稱同事在提出索取資料要求時，全程都非常有禮貌，只是當該名女星聽到是要用以核對身分時，突然大發脾氣：「要我拿身分證出來，我是不會這麼做的！我去另一間分店，（他們）一見到我已經給我打折了，我不會給妳的，妳叫妳經理出來！」當下大家都愣住了，因當時真的沒有人認出該女星，與女星同行的女子也非常驚訝：「啊，妳連她是誰都不知道？」

▲森美。（圖／翻攝自Facebook／森美）

▲主持人森美已得知該女星身分，但不願意透露。（圖／翻攝自Facebook／森美）

女聽眾並沒有提及最後該件事情如何解決，也沒有揭曉該女星身分，僅稱對方過去「曾紅過一陣子。」主持人森美似乎已經知道該女星的身分。據香港《蘋果日報》報導，森美事後受訪時也坦言自己真的知道，但卻不肯透露，僅表示：「她現在沒有在香港拍戲了，年紀不算很大，但也不算年輕了。」

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