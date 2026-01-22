康康錄《綜藝一級棒》口誤遭抓包！　許志豪不留情當場吐槽

記者孟育民／台北報導

中視《綜藝一級棒》本周六（24日）推出主題單元「今晚大家來鬥歌」，再度邀請金曲歌后秀蘭瑪雅登場助陣。主持人康康一開口竟語出驚人，笑說：「今天沒看沒關係，可以鎖定禮拜天晚上八點中天頻道。」話才說完立刻被許志豪打斷：「不行，現在就要看！」康康隨即改口解釋，原來是「隔空」向林慧萍喊話，「她每次都跟我說，你現在禮拜天晚上八點中天頻道演得很好，我還是要提醒她，周六就要鎖定中視《綜藝一級棒》。」

許志豪不放過吐槽機會，接著追問：「那林慧萍她有覺得你在《流行45轉》對嘴的功夫又進步了嗎？」康康自信滿滿回應：「我剛剛唱得很好！」沒想到許志豪立刻補刀：「我明明就站在你旁邊，聽到的都是杜忻恬的聲音。」一來一往笑翻全場。

▲《綜藝一級棒》康康隔空向林慧萍喊話。（圖／中視提供）



節目中安排「阿吉仔歌曲對抗黃乙玲的苦情歌系列」，四位歌手輪番上陣，情緒一路拉滿。吳俊宏演唱〈流浪〉、沈建豪帶來〈歹竹出好筍〉、翁鈺鈞深情詮釋〈十二月的情批〉，首首都是催淚等級。輪到吳美琳登台演唱〈放我去飛〉時，情感豐沛到讓陳孟賢當場喊冤，直呼：「冤枉啊！冤枉！」笑說現場竟被懷疑「是不是我拋棄她，不然怎麼唱得那麼有感情」，還急忙澄清：「客人冤枉啊，我沒做那種事。」許志豪立刻補刀追問：「那為什麼導播拍完吳美琳，又馬上把鏡頭帶到你？」讓陳孟賢哭笑不得直喊：「導播，你不要害我啦！」現場笑聲不斷。

▲吳俊宏（左起）、沈建豪、許志豪合唱〈傷心舞台〉。（圖／中視提供）



▲吳美琳苦情唱到被「懷疑拋棄」。（圖／中視提供）

康康更透露，一開始看到節目流程時還曾跟製作人抱怨：「從頭到尾都唱悲傷的，大家都快睡著了吧？」沒想到製作人回應：「這四首歌可能都是第一次唱，而且都很好聽。」康康坦言：「光聽到翁鈺鈞那一段，我就快哭出來了。」他也點名吳美琳，表示她從座位區走向舞台時整個表情就變了，情緒完全進入狀態。



