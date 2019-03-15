浩克、黑寡婦《復仇4》在一起？　他被測謊…給「真實答案」崩潰

記者傅家妤／綜合報導

「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）被眾人視為漫威「爆雷王」，如今《復仇者聯盟4》即將上映，大家依舊想從他身上套出劇情，近日他上訪談節目接受測謊實驗，當主持人問及《復仇者聯盟4》相關問題時，他瞬間大崩潰，最後還直接從座位上消失、逃跑了。

▲馬克魯法洛上節目被迫接受測謊實驗。（圖／翻攝自YouTube／The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）

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馬克魯法洛近日登上訪談節目《吉米A咖秀》受訪，沒想到卻被迫接受測謊實驗，當主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）幫戴上儀器時，他一直求饒還頻頻追問：「你到底會問我什麼？你到底要問什麼！」還直呼不想再次被漫威炒魷魚，讓人笑翻。

▲馬克魯法洛回答問題時數度崩潰。（圖／翻攝自YouTube／The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）

一開始吉米法倫先以簡單的問題測試機器準確度，例如「你的名字是馬克魯法洛嗎」、「妳是不是坐在椅子上」等，如果機器檢測到馬克魯法洛在說謊時，紅燈就會亮起，其中一支指針就會快速跳動，當吉米法倫開始問到《復仇者聯盟4》相關的問題時，該指針幾乎就沒有慢下來過。

▲馬克魯法洛在回答《復仇者聯盟4》相關問題時，測謊機頻頻亮燈。（圖／翻攝自YouTube／The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）

馬克魯法洛被問到「布魯斯班納和黑寡婦最終會在《復仇者聯盟4》在一起嗎？」他一臉痛苦地求救，稱自己不能回答這個，與此同時測謊機的指針一直快速晃動。後來主持人又問：「在《復仇者4》的預告中，是否還有一些還沒被看出來的隱藏訊息？」他淡定地回應：「以我所知是沒有！」但指針卻顯示他在說謊，讓他非常崩潰，直呼該機器是「Bullshit（狗屎）。」

▲馬克魯法洛最後直接從採訪中消失。（圖／翻攝自YouTube／The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）

「《復仇者聯盟3》那些在一個彈指間化成灰的英雄們，他們真的死了嗎？還是會復活？」馬克魯法洛聽到這裡完全招架不住，測謊機器指針快速晃動，最後他直接用一個彈指讓自己從訪談現場消失，讓眾人驚訝不已。

▼馬克魯法洛上節目接受測謊實驗。（影片／取自YouTube／The Tonight Show Starring Jimmy Fallon，如遭刪除請見諒。）