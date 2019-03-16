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太胖遭霸凌…同學狠抓胸部！　男星「12歲就抽脂」吐26年減重心聲

記者傅家妤／綜合報導

英國出櫃男歌手山姆史密斯（Sam Smith）是出了名的才子，總是忽胖忽瘦的身材也是眾人關注的焦點之一，近來他在某訪談中提及，自己從小就是個胖子，在上小學時候，曾因為胸部太大而被嘲笑，最後他受不了同學的霸凌，去做了抽脂手術，讓胸部看起來小一點。

▲▼山姆史密斯。（圖／翻攝自IG／山姆史密斯）

▲山姆史密斯一直以來都與體重作抗爭。（圖／翻攝自IG／山姆史密斯）

山姆史密斯近來上網路節目《I Weigh》接受專訪，談及身材問題，坦言那是他難過的最大來源，活了26年體重是唯一會讓他傷心難過的事情，「我每天都在與體重做抗爭。」小時候他曾因為胸部太大，不斷地遭到同學恥笑，甚至在遊樂園玩耍時，被一名男同學「惡意地」抓了他的胸部。

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▲▼山姆史密斯。（圖／翻攝自IG／山姆史密斯）

▲山姆史密斯小時候因為太胖被同學霸凌。（圖／翻攝自IG／山姆史密斯）

「我12歲那年去做了抽脂手術！」山姆史密斯稱在做完手術後，他感到非常開心，但那並沒有帶來任何改變，「好像就在2星期內，我又胖回來了，當時我根本還不知道該怎麼吃才對，所以最後還是沒能改變什麼。不過在12歲在胸部動了抽脂手術，真的算是一件大事。」

▲▼山姆史密斯。（圖／翻攝自IG／山姆史密斯）

▲山姆史密斯2015年獲獎照。（圖／翻攝自IG／山姆史密斯）

事實上，先前山姆史密斯與朋友到海邊遊玩時，被狗仔拍到好幾張赤裸著上半身的照片，而只有他的肚子和胸部都是肥肉，和一旁的友人形成強烈對比，事後他也因為該組照片下定決心減肥。

▲▼山姆史密斯。（圖／翻攝自IG／山姆史密斯）

▲山姆史密斯如今已經瘦了許多。（圖／翻攝自IG／山姆史密斯）

但近來山姆史密斯決定不再在乎別人的想法，決定做回自己，他2月在IG上PO了一張裸上身的畫面，露出較為寬厚的上半身及凸肚，稱自己過去為了拍照，即便只是穿一件普通的T恤，他都必須讓自己餓上一星期，就是為了讓自己看起來很瘦，「我決定反擊，重新奪回我身體的主導權，停止改變愛我的爸媽所送給我胸部、臀部，以及我身體上弧度！」誠實地面對自己、做回自己，他也相信這才是自己應該做的。

▲▼山姆史密斯。（圖／翻攝自IG／山姆史密斯）

▲山姆史密斯喊話要停止活在別人的眼光中。（圖／翻攝自IG／山姆史密斯）

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