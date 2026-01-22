68歲齊豫首獻「人生第一次」！　被問退休霸氣回應了

▲ 齊豫5月將唱進北流。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

齊豫宣布今年5月9日唱進台北流行音樂中心，把這次巡演視為出道以來最大挑戰的她表示：「個唱巡演還真是生平頭一遭！除了票房壓力，體力負荷也是一大考驗，畢竟穿著高跟鞋一唱就是三小時，根本是另類耐力賽，而且我的歌其實不太好唱，真的需要靠平時運功練氣才能過關，可以說是我出道以來最有挑戰性的一次巡演！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 齊豫在籌備過程中親力親為。（圖／滾石唱片提供）



齊豫在籌備過程中親力親為，除了從選曲、曲目編排到演出內容發想都不假他人之手，並兼任演唱會的製作人，她說：「藉由這場演唱會，希望能把這一路走來所遇到的許多卓越音樂人所創作的經典作品唱得更好，能唱出47年前尚不具備的、深層的、從容和厚度，除了藝術本身的能量之外， 也想表達堅持初心，更容易讓風采依舊。讓音樂回歸主角，一切都是它的服務器！」

她透露不僅舞台視覺設計將全面翻新，也開始積極構思專屬台北的「限定版曲目」，「想把過往較少演唱的心靈音樂，如佛曲、福音歌曲，以及英文作品一併納入歌單，讓曲目更加豐富多元。」至於歌迷頻頻敲碗的台語歌，她笑說：「台語歌應該也難不倒我！就看要唱哪一種類型，歡迎大家留言分享！」

而在過往演唱會上鮮少有「點歌環節」，她坦言對此內心其實相當掙扎，「我也很想有點歌環節，但沒辦法像主流歌手那樣熱鬧。，加上自己作品不多，且部分歌曲較為艱澀，希望能在『真的有人想聽』的狀況下，再唱那些平時較少被聽見的作品。」目前仍在構思中的她也向歌迷誠摯喊話：「歡迎大家多多賜教！」

台北場演唱會門票即將在1月23日開賣，齊豫特別許下新年願望：「期望把人生中的第一次巡演好好完成，是我今年最大的心願。」唱歌走過 47 個年頭的她被外界讚為「風采依舊」，提及是否有退休規劃，齊豫則以一貫從容的態度回應：「退休的舵好像不在我的手中。」她形容自己就像一件樂器、一個工具，「只要世界還需要、歌迷還願意聆聽，我就會隨時做好準備。」

