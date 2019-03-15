看著蔡徐坤「叫吳亦凡」　60歲男星挨轟…怨嘆：不認識他犯法了？

記者傅家妤／綜合報導

大陸男藝人蔡徐坤2018年透過愛奇藝大型偶像養成真人秀《偶像練習生》，以排名第一出道，並擔任男團NINE PERCENT的隊長及C位出道。但近來一名前輩資深男星卻把他錯認成張藝興，瞬間掀起熱議，甚至有大批自稱是他粉絲的網友，集體上該資深男星的微博上瘋狂留言砲轟，鬧出不少風波。

▲資深藝人潘長江把蔡徐坤喊成吳亦凡。（圖／翻攝自微博／蔡徐坤、吳亦凡）

現年61歲的資深藝人潘長江日前參加陸綜《王牌對王牌》時，在某個看照片認人的環節中，他看著蔡徐坤的照片，喊出李易峰、吳亦凡、張藝興，後來主持人頻頻引導，試圖給提示，但他還是沒猜出來，遭到旁人笑虧「也只認識這幾個了」，最後由全場觀眾幫忙揭曉答案。

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▲潘長江因不認識蔡徐坤而遭到砲轟。（圖／翻攝自秒拍／王牌對王牌）

節目播出後，潘長江遭到大批網友在砲轟，甚至出言辱罵，他在忍無可忍下在微博叫屈：「誰能告訴我，我做錯了什麼事情了嗎？」稱自己的確不認識蔡徐坤，因為不認識對方而遭到網友謾罵、砲轟，他也覺得非常無奈：「不能因為不認識就來黑我吧，我違法了嗎？（對不起了蔡徐坤，我真不認識你）活了60年來如果沒記錯的話，姓蔡的我只認識蔡明。」

▲潘長江發文。（圖／翻攝自微博／潘長江）

隨後，蔡徐坤也隨即在底下留言回應：「潘老師您好，您是我一直敬仰的前輩，網路暴力向來傷人，許多無辜者深受其害，我們別在意，別讓別有用心的人得逞。」禮貌回覆被眾人讚爆，也有不少粉絲幫他解釋，湧入前輩潘長江微博謾罵的，並非真正粉絲，只是希望借題發揮、鬧事，一來一往掀起不少熱議。

▲蔡徐坤回應。（圖／翻攝自微博／潘長江）