葛仲珊突夢見方大同！　留1關鍵訊息：生前最後語音曝光

▲葛仲珊推出〈b.ye 畢業〉MV。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊今（22日）正式推出特別設計的麥片盒式包裝實體專輯《soul.food 靈食》，並同步迎來全新主打〈b.ye 畢業〉MV，她透露這首歌寫了很久，一度停在原地，直到某一天，葛仲珊夢見已離世的好友方大同，在夢中得到一個訊息，才讓她終於完成這首歌，歌曲最後特別收錄方大同過去留下的語音訊息，如同留在天空裡的星星，陪著她繼續往前走。

▲▼葛仲珊致敬方大同。（圖／索尼音樂提供）



她分享方大同在離世後出現在她的夢裡，給了她完成這首歌的重要訊息，為了向這份陪伴致敬，她在歌曲最後保留了一段方大同過去留下的語音，那是兩人曾合作時留下的聲音，葛仲珊形容那些離開的人並沒有消失，而是存在於靈魂裡，陪著她繼續往前走。花絮最後，她也對方大同說出心裡的話：「我想你、我愛你、我希望你好，謝謝你來我的夢裡跟我打招呼，I LOVE YOU。」

MV 以四個房間象徵「喜、怒、哀、樂」，葛仲珊化身房務員，重新走過不同情緒狀態，在情緒與記憶交錯的空間裡，一步步走出迷宮，完成屬於自己的「畢業」，也正式翻開人生全新一頁，她表示人之所以成為人，正是因為擁有喜怒哀樂，而這些年她所經歷的內在情緒起伏，也成為專輯《soul.food靈食》最深層的創作養分。

巧合的是，實體專輯發行當天 1 月 22 日，恰好也是愛犬「小潘」的生日，原本只是唱片公司訂定的日期， Miss Ko得知後也忍不住驚呼：「真的好巧！」笑說專輯與狗狗，都是在不同階段走進她生命的重要禮物。

