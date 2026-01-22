Albee跳撒嬌舞穿好辣！深V馬甲「包不住超兇上圍」 事業線被看光

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一段跳撒嬌舞的影片，造型相當火辣，至今已吸引3.1萬人按讚！

▲Albee跳撒嬌舞。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



照片中，可以看到Albee穿上一襲香檳金色的低胸深V禮服，貼身的馬甲剪裁鑲滿璀璨水鑽，不僅完美襯托出她的白皙肌膚，更讓她傲人的上圍與深邃的事業線一覽無遺。

▲Albee穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



這身造型不僅凸顯了Albee穠纖合度的火辣身材，更讓粉絲難得大飽眼福。她搞笑地以側身入鏡，「喜歡撒嬌還是傲嬌」，凝視鏡頭的眼神讓人忍不住嘴角失守。

▲Albee展現性感身材。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



婀娜多姿的曲線再度掀起話題，也讓不少粉絲好奇Albee維持體態的方法，既能甩掉贅肉、又能保持豐滿上圍，事實上，她特別喜歡吃地瓜，可以用便宜的價格買到這個高纖又極富營養的食物，真的很划算。另外，粉絲也常可以看到她分享吃水果的照片，從芭樂到各種莓果類食物都吃，營養均衡滿點！

口渴的時候，Albee除了喝水，她也經常喝無糖豆漿，而此舉對身體之好其實有經過研究證實，如果每天喝2瓶無糖的高纖豆漿，久而久之不但能增加肌肉量的比例，還能提高基礎代謝率，有助於養成易瘦體質。此外，如果有空的話，她曾透露會熬煮紅豆水，這對消除下半身水腫、維持V字瓜子臉很有效。