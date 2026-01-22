ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
車銀優捲逃稅爭議「公司出面回應」！　國稅廳懷疑收益回流本人

記者張筱涵／綜合報導

南韓男團ASTRO成員兼演員車銀優近日捲入涉嫌逃漏稅的爭議，引發外界關注。對此，所屬經紀公司Fantagio於22日發表正式聲明回應，強調目前案件仍在釐清階段，尚未定案，將依法積極說明。

外送稿用　▲▼車銀優。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）

▲車銀優回應逃稅事件。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）

經紀公司回應：關鍵在「母親設立法人是否為實質課稅對象」

Fantagio在聲明中指出，本次事件的核心爭點在於「由車銀優母親設立的法人，是否屬於實質課稅對象」，並非已被確認的逃稅事實。公司表示：「相關事項目前尚未最終確定與公告，屬於法律解釋與適用層面的爭議，將依合法程序積極說明。」

傳遭追繳逾200億韓元　國稅廳質疑「紙上公司」避稅

稍早有韓媒報導指出，車銀優因涉嫌逃漏所得稅等稅務問題，已被南韓國稅廳通知追繳超過韓幣200億元（約台幣5億元）的稅款。報導指出，車銀優於去年上半年接受首爾地方國稅廳的高強度稅務調查，調查結構與近年多起「一人企劃公司」節稅爭議案件相似。

據了解，車銀優在原本的經紀公司Fantagio之外，其母親崔姓人士另行設立A法人，並與Fantagio簽署演藝活動支援的勞務合約，車銀優的演藝收入因此分配至Fantagio、A法人及本人名下。

不過，國稅廳認定A法人並未實際提供對應的勞務內容，疑似為「紙上公司」，目的是透過法人稅率來降低原本高達45%的個人所得稅負擔，稅率差距超過20個百分點。

國稅廳認定收益回流本人　Fantagio否認指控

國稅廳進一步認為，A法人所獲得的利益最終仍回流至車銀優本人，因此判定其未繳納的所得稅金額超過韓幣200億元（約台幣5億元）。不過，Fantagio對此結論表達異議，強調 A法人並非空殼公司，而是依法登記、具備資格的大眾文化藝術企劃法人，後續將透過法定程序提出反證與說明。

公司強調依法配合　車銀優：持續履行納稅義務

Fantagio表示：「為了讓相關程序能夠儘速釐清，藝人與稅務代理人將誠實配合調查。」同時也轉述車銀優的立場，指出他將「持續以國民身分，誠實履行報稅與一切法律義務」。

已入伍服役中　案件仍待國稅廳最終裁定

另一方面，車銀優已於 去年7月以現役身分入伍服兵役，目前正在軍中服役中。據悉，本次稅務調查與相關通知，皆是在其入伍前後同步進行。

目前案件仍處於調查與審理階段，最終結果仍有待南韓國稅廳的正式裁定，Fantagio也表示將持續對外說明後續進展。

【對媽放電】小嬰兒賴床被叫醒　發現是媽秒笑＋挑眉

