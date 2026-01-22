直擊／SJ抵高雄500人接機！粉絲現場討「紅包拿來」　始源衝上前了

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣團體Super Junior繼2025年起展開20週年巡演《SUPER SHOW 10》，11月唱完臺北大巨蛋後，他們緊接著在本周末來到高雄巨蛋，此趟分為兩批來台。此趟6位成員始源、利特、東海、銀赫、藝聲、厲旭先行抵達，他們稍早14點47分左右步入入境大廳，始源走在前方親切擊掌，利特則拿起手機拍全程，記錄粉絲接機盛況。

▲藝聲走在最前方揮手。（圖／記者陳家豪攝）



▲始源衝向粉絲擊拳。（圖／記者陳家豪攝）



Super Junior於11月唱完臺北大巨蛋巡演後，相隔2個月，他們週末一連三天即將站上高雄巨蛋，稍早始源、利特、東海、銀赫、藝聲、厲旭先行抵達小港機場，現場約莫吸引逾500名粉絲到場接駕。

▲利特舉手機拍接機盛況。（圖／記者陳家豪攝）



藝聲走在最前方，熱情地與粉絲揮手，始源則是衝向粉絲方向擊掌，東海、厲旭走在中間，同樣舉起手來對著四面八方的歌迷揮，銀赫墊後也點頭示意，值得一提的是，隊長利特看到500人人潮，也忍不住拿起手機拍盛況。

值得一提的是，Super Junior被封為「綜藝感十足的偶像」，粉絲自然也充滿幽默感，現場有粉絲利用餅乾做成一大盒應援，上面還寫著「歡迎SJ歐巴，你們有帶壓歲錢來吧？」現場幽默討要紅包。