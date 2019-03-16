拜金女友嫌「張衛健太窮」！　狠甩：買個名牌包要等半年

記者傅家妤／綜合報導

港星張衛健出道超過30年，演活了許多傳奇戲劇角色，但他這一路走來無論事業、愛情都經過了許多高低起伏，他日前受邀到學校演講，與青少年分享經歷過的人生挫折，他提及自己在愛情中大多都是扮演「被甩」的角色，甚至在事業低潮期時，被兩名前女友提分手，而原因都是「他太窮了。」

▲張衛健在事業低潮期，因為太窮被甩了2次。（圖／翻攝自微博／張衛健）

根據香港媒體《東網on.cc》報導，張衛健在演講時提及，自己雖然曾飾演風流倜儻、擁有7個老婆的「韋小寶」，但現實中的他，在愛情中通常都是「被甩」的那個，甚至在事業低潮期時，身邊沒有任何一個伴侶願意陪他一起度過，當時的兩任前女友，都因為嫌棄他太窮而離開。

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▲張衛健近日到某校與青少年分享自己遇到的經歷。（圖／翻攝自微博／張衛健）

當初分手的情景，至今都歷歷在目，張衛健透露其中一次，還是在他受傷、動手術後，當時的圈外女友見面後，第一句話就是向他提出分手，原因是對方不想在婚後買個名牌包包都要等半年，對此他坦言：「我做完手術傷口的痛，都不會比心還痛。」

而另外一個圈內女友同樣也嫌棄他太窮，「她說我連自己和房子都養不起，如果跟我結婚，我怎麼可能養得起我們的家庭？」因此離開了他。

▲張衛健過去分別與宣萱（左）、江欣燕（右）都曾有過一段情。（圖／翻攝自微博／宣萱、江欣燕）

而張衛健過去最為人所知的兩段與圈中人士的戀情，就是分別與江欣燕及宣萱的兩段情。但他事後受訪時澄清，該名「嫌他窮」的女友並非江欣燕或宣萱，「她們在我沒什麼信心的時候，都很支持我。」他拒絕透露該女星身分，僅表示在度過事業低潮後，他決定以後都不找「重視物質」的另一半。