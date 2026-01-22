ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《大逃殺》男星驚罹「血液癌症」
法鬥網紅「君根弟弟」過世
「金在中女團」要來台灣了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

繪戀空 黃荷娜 三上悠亞 我是查理 賴冠霖 山本太郎 維多利亞 貝克漢

姚淳耀緊貼郭書瑤「起生理反應」下面一大包　《何百芮》荒謬畫面曝

記者黃庠棻／台北報導

2026新年最夯爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken與詹懷雲共同主演，甫一推出便掀起熱烈討論，不僅穩坐 MyVideo、Netflix 雙平台排行榜，於八大戲劇台播出後亦深受學生族群青睞，上週收視表現特別亮眼。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

台灣大哥大MyVideo劇情隨著主角告白進入高潮，新集數上架即強勢擊敗多部台、陸、港劇，一舉拿下MyVideo本日戲劇排行榜冠軍，前一季《何百芮的地獄毒白》也同步擠進前10名，讓該系列成為目前唯一有兩部作品同時進入TOP10 的單一IP，人氣與話題度持續攀升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

何百芮（郭書瑤飾）與羅人傑（姚淳耀飾）的戀情終於開花結果，但在一次貼身合照後，羅人傑的下半身竟然起「生理反應」，姚淳耀羞認「有塞東西」進去，笑翻全場。此外還有百白飾演的大尺度網紅「妖孽老娘」打賭失敗要吃狗大便，過程也相當爆笑。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

在先前劇情中，何百芮早先與「妖孽老娘」打賭若自己能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後向多年好友羅人傑表白，男方更被她主動索吻。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

拍攝當時，接吻橋段一點都不浪漫，姚淳耀笑稱當時郭書瑤要扮酒醉的人，而他自己一開始當然會很緊張，但幸好對方的表現非常好，在劇中甚至有因為喝醉而大聲哭喊「為什麼談戀愛這麼難」，讓姚淳耀大為讚賞「瑤瑤總是很容易代入角色去對戲」。

而兩人正式交往之後，由於體貼、老實的直男羅人傑不碰何百芮，被猜測是否「性功能」有問題，但兩人貼身合照之後，男方的下半身竟然明顯「突出」。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

為此，姚淳耀羞認「現場一直笑場，因為要塞東西進去」，當時還與工作人員一直喬角度，要有「立起來」的感覺，結果角度始終很難正確「有時候看起來垂垂的，有時候看起來好像又太挺了」；郭書瑤則笑說拍攝這段戲的時候沒有笑場、表情很正經，卻更能呈現出反差感「可能因為我們都很正經的演，畫面呈現才會好笑」。

百白飾演的跨性別網紅「妖孽老娘」因為輸了這場打賭，被罰要吃自家愛犬的狗大便，聊起這段戲，百白無奈大笑表示「美術道具做得太逼真了，無論是外型或觸感都過完美還原」，但反而讓她更激起自己的勝負欲，決定一口吃下，最後仍搞笑表示「好險是花生巧克力口味的，還不錯」。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

而這次挑戰飾演「跨跨跨性別」，要扮演一名想成為女性的跨性別男網紅，這讓百白開心表示感謝劇組的厚愛「讓我又再度的超越性別框架中的框架，成為了一個全然自由的演員了」但她也同步爆料片場有個幕後工作人員真的以為百白是男性，大喊「我甚至還跟他拍過兩支片耶」。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

不只是何百芮與羅人傑修成正果，正式談起姐弟戀的克拉拉（孫可芳飾）與何萬生（詹懷雲飾）剛開始交往就浪漫旅行，還住同一間飯店房間，看著僅穿著性感浴袍的何萬生靠近她，讓劇情狂冒粉紅泡泡。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

孫可芳聊起這段戲，笑認確實有點害羞，表示因為詹懷雲也是容易害羞的人「所以我也有一點緊張」。聊起年齡差距大的姐弟戀，孫可芳則大讚詹懷雲像是一隻小狗狗「有一隻這麼忠心又可愛的小狗狗陪著你，其實蠻好的」，並誇讚詹懷雲的眼神很單純、無辜，非常可愛。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

另外，高英軒首次挑戰演出男同志經紀人，與郭書瑤有多場對戲，他狂誇「開拍之後才知道導演玩這麼大，每天都在想要如何跟上大家，呈現更有趣的表演效果」，也很感謝這部戲可以讓他盡情展現自己的瘋狂提升到極限。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

高英軒坦言有參考楊祐寧主演經典同志喜劇《17歲的天空》，直言「像他們一樣奔放、華麗但又不要太過頭」，而他也誇讚郭書瑤反應超快，簡直像是自動導航的「噴射機」，笑說「別說什麼看不到車尾燈了，我根本是開車追飛機，很不容易啊」。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，影集已於 2026 年1月4日正式上架，每週日 21:00 於八大戲劇台首播，22:00 於 MyVideo 與 Netflix 進行 OTT 首播。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

何百芮的地獄戀曲郭書瑤姚淳耀孫可芳鍾瑶

推薦閱讀

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

17小時前

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

3小時前

《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

5小時前

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

14小時前

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

19小時前

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

17小時前

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

1/21 09:14

優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是我不要了

優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是我不要了

1小時前

巨石強森半年增重13KG！遮掉招牌刺青大變身　「神還原拳王」本人看傻飆粗口

巨石強森半年增重13KG！遮掉招牌刺青大變身　「神還原拳王」本人看傻飆粗口

1/20 16:06

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

21小時前

劉冠廷大喜之日「看爸爸背影」崩潰哭出來！　庹宗華沈默太催淚、楊貴媚嘆氣

劉冠廷大喜之日「看爸爸背影」崩潰哭出來！　庹宗華沈默太催淚、楊貴媚嘆氣

8小時前

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

1/21 12:59

熱門影音

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！
「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉
上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！
安成宰在女兒面前好卑微

安成宰在女兒面前好卑微
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

看更多

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

68歲齊豫首獻「人生第一次」！　被問退休霸氣回應了

12分鐘前20

直擊／SJ抵高雄500人接機！粉絲現場討「紅包拿來」　始源衝上前了

15分鐘前0

白家綺一回到家「享受頂級服務」！40秒影片曝光：媽媽都懂這份含金量

18分鐘前0

葛仲珊突夢見方大同！　留1關鍵訊息：生前最後語音曝光

19分鐘前0

高雄場5人上台！TWS志薰喪父痛心　官方發聲盼粉絲體諒

33分鐘前0

姚淳耀緊貼郭書瑤「起生理反應」下面一大包　《何百芮》荒謬畫面曝

1小時前10

康康錄《綜藝一級棒》口誤遭抓包！　許志豪不留情當場吐槽

1小時前0

繼Wanna One！X1爆也合體　韓網反應兩極…製作人身分成焦點

1小時前1

音源女王華莎獻唱！《末路雙嬌》空降南韓票房奪冠　觀眾讚二刷

1小時前52

優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是我不要了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流
    17小時前169
  2. 29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復
    3小時前388
  3. 《Moving異能2》奉皙確定換人演！
    5小時前
  4. 三上悠亞球場「坐著搖」辣翻
    14小時前2012
  5. 男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」主謀竟求進演藝圈
    19小時前63
  6. 黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！
    17小時前165
  7. 蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！
    1/21 09:14207
  8. 優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話　她秒簽字
    1小時前81
  9. 巨石強森半年增重13KG認不出來
    1/20 16:064
  10. 賴冠霖遭勸「寧願你約砲」揭經紀人禁愛真相
    21小時前1
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合