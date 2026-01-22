姚淳耀緊貼郭書瑤「起生理反應」下面一大包　《何百芮》荒謬畫面曝

記者黃庠棻／台北報導

2026新年最夯爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken與詹懷雲共同主演，甫一推出便掀起熱烈討論，不僅穩坐 MyVideo、Netflix 雙平台排行榜，於八大戲劇台播出後亦深受學生族群青睞，上週收視表現特別亮眼。

▲《何百芮的地獄戀曲》播出後獲得許多好評。（圖／彼此影業提供）

台灣大哥大MyVideo劇情隨著主角告白進入高潮，新集數上架即強勢擊敗多部台、陸、港劇，一舉拿下MyVideo本日戲劇排行榜冠軍，前一季《何百芮的地獄毒白》也同步擠進前10名，讓該系列成為目前唯一有兩部作品同時進入TOP10 的單一IP，人氣與話題度持續攀升。

何百芮（郭書瑤飾）與羅人傑（姚淳耀飾）的戀情終於開花結果，但在一次貼身合照後，羅人傑的下半身竟然起「生理反應」，姚淳耀羞認「有塞東西」進去，笑翻全場。此外還有百白飾演的大尺度網紅「妖孽老娘」打賭失敗要吃狗大便，過程也相當爆笑。

在先前劇情中，何百芮早先與「妖孽老娘」打賭若自己能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後向多年好友羅人傑表白，男方更被她主動索吻。

拍攝當時，接吻橋段一點都不浪漫，姚淳耀笑稱當時郭書瑤要扮酒醉的人，而他自己一開始當然會很緊張，但幸好對方的表現非常好，在劇中甚至有因為喝醉而大聲哭喊「為什麼談戀愛這麼難」，讓姚淳耀大為讚賞「瑤瑤總是很容易代入角色去對戲」。

而兩人正式交往之後，由於體貼、老實的直男羅人傑不碰何百芮，被猜測是否「性功能」有問題，但兩人貼身合照之後，男方的下半身竟然明顯「突出」。

為此，姚淳耀羞認「現場一直笑場，因為要塞東西進去」，當時還與工作人員一直喬角度，要有「立起來」的感覺，結果角度始終很難正確「有時候看起來垂垂的，有時候看起來好像又太挺了」；郭書瑤則笑說拍攝這段戲的時候沒有笑場、表情很正經，卻更能呈現出反差感「可能因為我們都很正經的演，畫面呈現才會好笑」。

百白飾演的跨性別網紅「妖孽老娘」因為輸了這場打賭，被罰要吃自家愛犬的狗大便，聊起這段戲，百白無奈大笑表示「美術道具做得太逼真了，無論是外型或觸感都過完美還原」，但反而讓她更激起自己的勝負欲，決定一口吃下，最後仍搞笑表示「好險是花生巧克力口味的，還不錯」。

而這次挑戰飾演「跨跨跨性別」，要扮演一名想成為女性的跨性別男網紅，這讓百白開心表示感謝劇組的厚愛「讓我又再度的超越性別框架中的框架，成為了一個全然自由的演員了」但她也同步爆料片場有個幕後工作人員真的以為百白是男性，大喊「我甚至還跟他拍過兩支片耶」。

不只是何百芮與羅人傑修成正果，正式談起姐弟戀的克拉拉（孫可芳飾）與何萬生（詹懷雲飾）剛開始交往就浪漫旅行，還住同一間飯店房間，看著僅穿著性感浴袍的何萬生靠近她，讓劇情狂冒粉紅泡泡。

孫可芳聊起這段戲，笑認確實有點害羞，表示因為詹懷雲也是容易害羞的人「所以我也有一點緊張」。聊起年齡差距大的姐弟戀，孫可芳則大讚詹懷雲像是一隻小狗狗「有一隻這麼忠心又可愛的小狗狗陪著你，其實蠻好的」，並誇讚詹懷雲的眼神很單純、無辜，非常可愛。

另外，高英軒首次挑戰演出男同志經紀人，與郭書瑤有多場對戲，他狂誇「開拍之後才知道導演玩這麼大，每天都在想要如何跟上大家，呈現更有趣的表演效果」，也很感謝這部戲可以讓他盡情展現自己的瘋狂提升到極限。

高英軒坦言有參考楊祐寧主演經典同志喜劇《17歲的天空》，直言「像他們一樣奔放、華麗但又不要太過頭」，而他也誇讚郭書瑤反應超快，簡直像是自動導航的「噴射機」，笑說「別說什麼看不到車尾燈了，我根本是開車追飛機，很不容易啊」。

《何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，影集已於 2026 年1月4日正式上架，每週日 21:00 於八大戲劇台首播，22:00 於 MyVideo 與 Netflix 進行 OTT 首播。

