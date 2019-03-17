全家人遭父虐打！　張衛健等到「爸媽離婚了」罕揭家事

記者傅家妤／綜合報導

港星張衛健出道近35年，演紅了無數角色，戲外卻經歷了妻子小產、弟弟暴斃等煎熬，過去他也鮮少分享家事，近日他罕見談及家庭，曝光小時候曾被當船員的父親家暴，經常都會被打得皮開肉綻，小小年紀的他甚至曾想過，「何時會被打死」，直到14歲父母離婚後，他才真正脫離苦海。

▲張衛健過去鮮少公開談及家事。（圖／翻攝自微博／張衛健）

張衛健近來將工作腳步放慢，開始享受生活，期間還與老婆出國度假。據香港媒體報導，他日前受邀到某校與青少年分享自己的人生經歷，提及父親是個船員，一年只有3個月會留在香港，但這3個月卻是他的惡夢，爸爸只要一回來，全家人都會慘遭毒打。

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▲張衛健受邀分享自己的經歷。（圖／翻攝自微博／張衛健）

曾經有一次張衛健與爸爸一起出門，期間看見一輛豪車，他忍不住吹了聲口哨，沒想到一回到家，就慘遭爸爸狠打：「他二話不說直接把我拋到床上，把我按住狂打，我幾乎快窒息了！」當年7、8歲的他就曾想過，「他什麼時候會把我打死？」每天只能倒數爸爸再度離家工作的日子，讓自己熬過被家暴的日子，「爸爸回來的日子，每過一天我都很開心。」最後父母在他14歲那年離婚，這讓他開心不已。

▲張衛健等了8年終於當上男主角，卻來不及親自把錢還給餐廳老闆。（圖／翻攝自微博／張衛健）



另外張衛健還分享了自己過去剛出道時，曾有一段時間沒錢吃飯，在公司餐廳用餐，曾有數次以忘了帶錢包為藉口，拖欠飯錢，雖老闆早看出他在撒謊，但都會選擇放過他，甚至深信他未來一定還得起錢，在努力了8年，張衛健終於當上了男主角，想回去道謝並把錢還清時，卻發現該家餐廳老闆過世了，因此他苦勸所有的學生：「愛要及時！」