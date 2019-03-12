星爸陪女兒出席典禮　被鏡頭拍到…網暴動：太帥了吧！

記者傅家妤／綜合報導

英國人氣女歌手杜娃黎波（Dua Lipa）外型亮麗，略帶磁性的嗓音被稱為是「英倫危險系性感女聲」，她先前帶著父親一起參加全英音樂獎（BRIT Awards）典禮，沒想到卻因為主持人一句「想跟杜娃黎波換爸爸」，意外讓這位帥氣星爸爆紅，掀起不少熱議。

▲杜娃黎波的爸爸陪她參加全英音樂獎，帥氣模樣掀起不少熱議。（圖／翻攝自IG／達卡吉黎波）

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現年23歲的杜娃黎波原本是一名網路歌手，透過在Youtube上傳翻唱影片，被星探發掘在2015年正式踏入演藝圈，她在2018年也曾來台舉辦演唱會，當時在台北國際會議中心3000張門票瞬間銷售一空，足見她的高人氣，先前她還帶著家人一起參加全英音樂獎的頒獎典禮。





▲達卡吉黎波在全英音樂獎被拍到後掀起不少熱議。（圖／翻攝自IG／達卡吉黎波）

主持人傑克懷特豪爾（Jack Whitehall）在底下訪問杜娃黎波時，也忍不住提及這名星爸是「全世界最酷的老爸」，甚至還提出想要與她交換爸爸：「請鏡頭拍一下這位極具魅力的中年男子，在音樂圈內最好看的星爸，我真的好像跟妳換一下爸爸，妳可以拿走我爸嗎？」杜娃黎波二話不說地拒絕了，還笑言看過傑克與其父親一起主持的節目，認為對方的爸爸感覺有點「刻薄」，讓在場眾人笑翻。

▲達卡吉黎波年輕時模樣。（圖／翻攝自IG／達卡吉黎波）

事實上，杜娃黎波的爸爸達卡吉黎波（Dukagjin Lipa）也是音樂人，他是一位搖滾歌手，除了大女兒杜娃黎波外，還有有一個小女兒及小兒子。這位星爸的模樣在全英音樂獎上曝光後，瞬間在網路上掀起熱議，更有不少年輕女網友直呼「跟他，我可以！」甚至還有網友大讚達卡吉黎波是這次全英音樂獎典禮上「最亮眼的新星」。

▲杜娃黎波的爸爸是一名搖滾歌手。（圖／翻攝自IG／達卡吉黎波）

▼杜娃黎波的爸爸在全英音樂獎上被主持人cue。（影片／取自YouTube，如遭刪除請見諒。）