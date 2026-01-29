小哈利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜鏡頭前幫緩頰

記者王靖淳／綜合報導

星二代「小哈利」庾恩利是藝人伊能靜和前夫庾澄慶的兒子，最近母子倆在社群開直播，卻意外爆料自己遭庾澄慶已讀不回的趣事，讓大批網友哭笑不得。

▲庾恩利抱怨遭庾澄慶已讀不回。（圖／翻攝自微博）

庾恩利透露，庾澄慶通常不跟他報備行程，自己竟是透過工作團隊刷小紅書時，才驚覺爸爸來長沙，讓他當場傻眼，並傳訊質問對方怎麼沒先說。雖然後來庾澄慶解釋未來還有機會碰面，但當庾恩利興奮提起自己將在南京參加音樂節，並暗示希望父親能關注時，卻遭對方已讀不回。這讓一旁的伊能靜跳出來幫前夫緩頰，解釋庾澄慶是因為「在錄綜藝沒有辦法一直回」，是真的工作太忙碌。

對於庾澄慶已讀不回的風格，直播間有網友留言笑稱「不回才是親爹」，這段話讓伊能靜心有戚戚焉。她無奈表示家裡的訊息生態，通常是她發訊息給兒子，結果兒子不回；而當兒子發訊息給爸爸時，換成爸爸不回。伊能靜更順勢爆料現任丈夫秦昊也是「省話一哥」，連女兒都忍不住抱怨爸爸「情緒價值給的有點低。」

雖然一度以為父親冷漠，甚至內心嘀咕「這老爹怎麼情商那麼低」，以為多打一個字都不行，但庾恩利隨後分享一段自己的觀察。他回憶有次回家過年，親眼目睹庾澄慶用手機的模樣，才發現爸爸深受老花眼所苦。庾恩利描述，庾澄慶為了打字必須將手機拿得遠遠，過程相當吃力。這才讓他驚覺，原來爸爸傳來的回覆，背後可能花了他不少時間才完成。