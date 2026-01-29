李多慧飆台語髒話「哩洗勒靠」全場笑瘋！　柯震東認了：她是理想型

記者蕭采薇／台北報導

韓籍啦啦隊女神李多慧與人氣男星柯震東，今（29日）首度同台出席運動品牌活動。兩人初次見面就火花十足，不僅互讚對方是理想型。針對近期脫口秀演員模仿其口音引發的爭議，李多慧也首度大方回應，透露對方已致電道歉；而柯震東則自爆腳傷狀況不樂觀，坦言：「可能不會好了。」

▲柯震東、李多慧出席New Balance活動。（圖／記者黃克翔攝）

被模仿口音遭炎上 李多慧暖心：她是很親切的女生

日前脫口秀演員林妍霏模仿李多慧的中文口音，引發網友兩極評價，有人認為幽默，也有人質疑是嘲笑。對此，李多慧展現高EQ表示心情完全沒受影響，「我覺得那個影片有點幽默，但我看大家好像都不笑？」她更主動為對方緩頰，透露上週已收到林妍霏的聯絡，「她有打電話跟我道歉，我覺得她是個很親切的台灣女生，大家不要擔心，事情已經結束了，放心吧！」

▲柯震東、李多慧出席活動，互誇是「理想型」。（圖／記者黃克翔攝）

柯震東腳傷「不會好了」 除非動刀不然無解



相較於李多慧的活蹦亂跳，柯震東卻帶來令人擔憂的消息。被問及腳傷復原狀況，他無奈坦言：「它就不會好了，因為也到一定年紀了。」他解釋目前只能維持現狀，除非選擇開刀，「但最近都太忙了，可能要之後找時間，反正現在還能走路，所以沒關係。」

▲柯震東透露最近想找韓文家教。（圖／記者黃克翔攝）



除了聊傷勢，柯震東也被問到是否有意進軍韓國？他透露最近確實想找韓文家教，希望能多學一種語言增加競爭力。至於為何不找身旁的「韓文老師」李多慧？他笑說：「不可能啦！她太忙了，這一個小時不知道要收多少錢，我還是去找真的家教好了。」

台韓禁令二選一？李多慧霸氣：人生自己選

針對近期傳出韓職下達禁令，禁止啦啦隊員「台韓兩地跑」，李多慧淡定表示自己不受影響：「我在韓國已經沒有活動4年了，一直都住在台灣。」至於對於面臨抉擇的後輩有何建議？她則霸氣回應：「沒有建議，自己的人生自己選擇。」

▲近期傳出韓職下達禁令，李多慧也表達自己的想法。（圖／記者黃克翔攝）

理想型互誇 柯震東：她也是我的理想型



兩位男神女神難得同框，柯震東不免俗被問到李多慧是否符合他的擇偶條件？他激動直呼：「肯定！她是每個人的理想型對不對？」並開出自己的條件是「善良、漂亮、做自己」。至於李多慧日前客串八點檔，現場也被拱秀台語，她一開口就是超道地的「哩洗勒靠」，超反差的「輪轉」髒話讓全場笑到併軌。

▲柯震東、李多慧難得同框。（圖／記者黃克翔攝）