《青你2》金子涵突公開封鎖蔡徐坤！　比中指暗諷「騙子」男方發聲

大陸26歲女星金子涵在2020年因參加選秀節目《青春有你2》走紅，但她卻在去年4月閃電宣布退出演藝圈，甚至還剃平頭、身形暴瘦。她日前突然在社群上公開封鎖蔡徐坤帳號的截圖，隨後的發文也疑似意有所指，掀起議論。

金子涵先是曬出了一張封鎖蔡徐坤帳號的截圖，接著又發動態配文寫道：「Can one give kindness to others in the same way?（能否以同樣的方式給予他人善意？）」，並附上了一個比中指的表情符號。此外，她還分享了一首Doja Cat的歌曲〈DISRESPECTFUL〉，歌詞包含「你就是個大騙子」，進一步引發外界對其動機的猜測。

對此，蔡徐坤工作室於29日發表聲明，強調兩人之間「僅在節目錄製期間有過交集」，未對金子涵的舉動作更進一步的回應。工作室還藉此機會宣傳蔡徐坤的新專輯，以低調冷處理的方式帶過。

金子涵與蔡徐坤的關係源於2020年的選秀節目《青春有你2》，當時蔡徐坤擔任導師，而金子涵做為參賽學員，最終卡位第11名，未能出道。自那以後，兩人幾乎沒有任何互動。此次金子涵的舉動不僅引發熱議，也讓網友對她的心理狀態產生了更多的關注與討論。

