鄭俊英秘密調查⋯警方拘捕令進度曝光！　韓網爆氣：勝利呢？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手鄭俊英涉嫌偷拍性愛影片，他日前認罪後，親赴警察局調查，並表示「會誠實說一切。」然而，自事件爆發一個星期以來，證據越曝越多，警方卻遲遲沒有進度，在17日晚間「秘密」（非公開）把鄭俊英再叫到警局進行第2輪調查，僅表示「考慮」申請拘捕令，再度引起社會大眾不滿。

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▲鄭俊英、勝利涉嫌犯罪的證據越來越多，韓網認為警方調查速度太慢。（圖／達志影像）



鄭俊英涉嫌偷拍性愛影片，隨著韓媒一天一天曝光他與勝利等人的對話內容，證據也越來越多，警方卻遲遲沒有進度，18日一早僅表示「『預計』申請鄭俊英的拘捕令」，暫無拘捕實際動作，不僅如此，針對勝利的拘捕令則是還沒有計劃申請，令民眾氣炸直呼「證據這麼多」、「調查也太慢」。

此外，勝利過去主張「希望將入伍日期延期」，但兵務廳至今未審核他的申請，也引起實名團體「軍人人權中心」抗議：「請准許勝利延期的申請，軍隊不是避難處！」相關抗議聲浪四起。

▲張紫妍2009年自殺身亡，她被逼迫陪睡背後牽扯很多勢力，民眾認為警方想蓋新聞。（圖／CFP）



事實上，勝利、鄭俊英調查啟動的同一時間，張紫妍2009年遭逼陪睡自殺身亡的調查也在進行中，但張的公訴期即將到期，民眾開始認為，警方為了掩蓋張紫妍事件，故意將勝利、鄭俊英調查進度減緩，如今相關新聞下全是抗議留言，希望政府還已逝張紫妍一個公道。

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