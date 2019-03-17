哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手鄭俊英涉嫌偷拍性愛片、下藥迷姦，將女生當成戰利品，還在群組裡炫耀戰績，行為令人髮指，全案仍在調查階段，但他的聲譽全毀，成為全韓民眾撻伐的對象之一，連演藝圈內的藝人好友也在近日默默取消關注他的IG，「南韓國腳」孫興慜甚至刪除兩人的合照，大動作撇除關係。

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▲鄭俊英認罪偷拍女生，目前正在接受調查。（圖／翻攝自CFP）



韓網instiz於17日整理出一則名單，演藝圈不少歌手、演員皆取消關注鄭俊英，包含EXID成員Hani、Tara芝妍、Yura、雪炫、Henry等人，有的人取關，有的人則是刪留言或合照。

▲▼韓網整理出一份取關鄭俊英IG的藝人名單。（圖／翻攝自INSTIZ）



「南韓國腳」孫興慜曾經在IG貼出與鄭的合照，近日就被發現大動作刪掉照片，並取關鄭俊英；饒舌歌手Microdot雖因家人債務糾紛暫退演藝圈，也跟進把鄭的IG刪掉，甚至更改個人簡介欄的資訊。

▲▼孫興慜刪除合照，Microdot曾與鄭俊英合作歌曲，簡介也改掉了。（圖／翻攝自IG）



另外還有，少女時代Sunny曾與鄭俊英合作旅遊節目《窮遊豪華團》，兩人曾在IG留言互動，網友也發現，她似乎把當初留的留言全刪掉，徹底去除曾在IG上的痕跡。