ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影后李美淑出道近40年，主演過多部韓劇，是劇迷相當熟悉的面孔，怎料，她18日遭《Dispatch》爆料，疑為自殺女星張紫妍走上絕路的幕後黑手，報導直指，她串通張的經紀人誘騙張紫妍寫下一份「陪睡名單」，但該份名單最後卻變成張紫妍的遺書，其中過程複雜離奇。對此，她終於在下午接起了韓媒的電話採訪，怎料，一提到張紫妍事件，她便慌亂掛掉電話，至今無任何回應。

張紫妍陪睡事件現在南韓受到很大關注。（圖／翻攝自naver）

▲張紫妍含恨陪睡事件現在南韓受到很大關注。（圖／翻攝自naver）

《Dispatch》18日爆料，李美淑當時與張紫妍同間經紀公司，她想要跳槽到其他公司，輾轉之下得知公司逼迫張紫妍陪睡，為了威脅社長，她串通張的經紀人誘騙張紫妍寫下一份「陪睡名單」，張紫妍天真以為名單上的惡魔可以遭受懲罰，怎料，李美淑把「陪睡名單」拿到手後，成功威脅公司讓自己脫身，張紫妍卻因此走上絕路。

請繼續往下閱讀...

▲▼全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！李美淑竟冷靜回記者：什麼事。（圖／翻攝自Dispatch、CFP）

▲《Dispatch》以斗大標題寫著「李美淑不知道？張紫妍最後的CCTV分析」。（圖／翻攝自Dispatch、CFP）

令人匪夷所思的是，張紫妍的「陪睡名單」最後卻成了她的遺書，而李美淑當時出庭時，堅稱自己完全不認識張紫妍；然而，從《Dispatch》裡挖出的通訊記錄裡，張紫妍生前曾傳訊給李美淑，兩人其實熟識彼此，張紫妍的死以及她所留下的「遺書」充滿疑點。

▲▼全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！李美淑竟冷靜回記者：什麼事。（圖／翻攝自Dispatch、CFP）

▲李美淑演過很多戲劇，多年前曾聲稱「不認識張紫妍」，但D社的報導裡，張生前曾傳訊息給她。（圖／翻攝自韓網、CFP）

▲▼▲▼全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！李美淑竟冷靜回記者：什麼事。（圖／CFP）。

▲張紫妍報導18日引起關注，李美淑竟完全不知情，接到記者電話還問「什麼事」。（圖／翻攝自CFP）

對此，韓媒《Newsen》找上李美淑本人，李接起電話問「恩？什麼事？」似乎對自己遭曝光的新聞完全不知情，記者感到詫異問：「您在國外嗎？」李回「沒有（人在國內）」，記者向她解釋了《Dispatch》報導內容後，李美淑語氣突然變得冷漠「等等，我先看一下新聞，等一下再通話。」自此便不再接電話。這篇報導現在韓網登上熱搜，網友留言「要求真相」。

爸爸全都出動去買滷味惹... 台中超辣「滷味妹」爆紅

推薦閱讀

FTISLAND失去一位隊長⋯　李洪基：只想告訴你們，我沒有變

FTISLAND失去一位隊長⋯　李洪基：只想告訴你們，我沒有變

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

鄭俊英秘密調查⋯警方拘捕令進度曝光！　韓網爆氣：勝利呢？

鄭俊英秘密調查⋯警方拘捕令進度曝光！　韓網爆氣：勝利呢？

Burning Sun代表躲2月現身：勝利有罪的話，全韓男人都罪人

Burning Sun代表躲2月現身：勝利有罪的話，全韓男人都罪人

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

姜丹尼爾消失1個月半「有工作了！」　照片曝光震撼全韓

姜丹尼爾消失1個月半「有工作了！」　照片曝光震撼全韓

ASTRO銀優自觀眾席冒出⋯　「偶像就在身旁」粉絲見生人嗨炸

ASTRO銀優自觀眾席冒出⋯　「偶像就在身旁」粉絲見生人嗨炸

「勝利涉性招待」警方掌握證詞！　群組2女現身：有去夜店

「勝利涉性招待」警方掌握證詞！　群組2女現身：有去夜店

崔鍾訓說謊被抓包！「塞30萬給警察」對話曝光：活下來了

崔鍾訓說謊被抓包！「塞30萬給警察」對話曝光：活下來了

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

D社爆「張紫妍幕後黑手」　女星為掩蓋不倫戀..心機逼上絕路

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《耀眼》榮登神劇！暗指「警察動私刑」⋯劇迷看完5解析跪了
  2. 葉星辰曬健身照！「倒三角」超MAN背肌藏不住　網驚：是不是替身
  3. 艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生
  4. 泰勒絲「被全裸入鏡」再槓肯伊威斯特　粉怒嗆：這是性復仇⋯她點了讚！
  5. 高山峰洗兒子衣褲⋯摸口袋大驚「有蟲」　苦笑：他抓過蟑螂
  6. 「偶像劇始祖」回歸！　楊麗花睽違15年製作電視歌仔戲
  7. 全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事
  8. 溫昇豪帶小孩出門謹遵「3原則」　被老婆吐槽像隨扈
  9. 影／甄子丹《葉問4》完結篇首支預告　「反派是他」網狂推：居然打到美國了
  10. 雙腳踩屎尿！AKB48台北團養貓狗　「嘴上討厭心裡愛」爆暖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366