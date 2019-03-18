全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影后李美淑出道近40年，主演過多部韓劇，是劇迷相當熟悉的面孔，怎料，她18日遭《Dispatch》爆料，疑為自殺女星張紫妍走上絕路的幕後黑手，報導直指，她串通張的經紀人誘騙張紫妍寫下一份「陪睡名單」，但該份名單最後卻變成張紫妍的遺書，其中過程複雜離奇。對此，她終於在下午接起了韓媒的電話採訪，怎料，一提到張紫妍事件，她便慌亂掛掉電話，至今無任何回應。

▲張紫妍含恨陪睡事件現在南韓受到很大關注。（圖／翻攝自naver）



《Dispatch》18日爆料，李美淑當時與張紫妍同間經紀公司，她想要跳槽到其他公司，輾轉之下得知公司逼迫張紫妍陪睡，為了威脅社長，她串通張的經紀人誘騙張紫妍寫下一份「陪睡名單」，張紫妍天真以為名單上的惡魔可以遭受懲罰，怎料，李美淑把「陪睡名單」拿到手後，成功威脅公司讓自己脫身，張紫妍卻因此走上絕路。

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▲《Dispatch》以斗大標題寫著「李美淑不知道？張紫妍最後的CCTV分析」。（圖／翻攝自Dispatch、CFP）



令人匪夷所思的是，張紫妍的「陪睡名單」最後卻成了她的遺書，而李美淑當時出庭時，堅稱自己完全不認識張紫妍；然而，從《Dispatch》裡挖出的通訊記錄裡，張紫妍生前曾傳訊給李美淑，兩人其實熟識彼此，張紫妍的死以及她所留下的「遺書」充滿疑點。

▲李美淑演過很多戲劇，多年前曾聲稱「不認識張紫妍」，但D社的報導裡，張生前曾傳訊息給她。（圖／翻攝自韓網、CFP）

▲張紫妍報導18日引起關注，李美淑竟完全不知情，接到記者電話還問「什麼事」。（圖／翻攝自CFP）



對此，韓媒《Newsen》找上李美淑本人，李接起電話問「恩？什麼事？」似乎對自己遭曝光的新聞完全不知情，記者感到詫異問：「您在國外嗎？」李回「沒有（人在國內）」，記者向她解釋了《Dispatch》報導內容後，李美淑語氣突然變得冷漠「等等，我先看一下新聞，等一下再通話。」自此便不再接電話。這篇報導現在韓網登上熱搜，網友留言「要求真相」。