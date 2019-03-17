Burning Sun代表躲2月現身：勝利有罪的話，全韓男人都罪人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓夜店「Burning Sun」由勝利與代表李某共同經營，夜店捲入毒品、鬥毆以及性交易事件，兩人罪責難逃。李某在接受警方調查後，首度接受媒體訪問，他試圖為自己與勝利緩頰，並表示「勝利如果有罪，全韓國男人便都是罪人。」此話一出，使得民眾憤怒指數更高漲。

▲「Burning Sun」代表李某接受韓媒專訪。（圖／翻攝自kyunghyang新聞）



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「Burning Sun」代表李某自事件爆發2個月以來，首度接受韓媒獨家訪問，他透露自己與勝利是朋友關係，開夜店的主意是他出的，之後才向勝利提出一起合夥經營的提案，「我有夜店10%的股份，勝利有20%。」

▲李代表為勝利緩頰「如果勝利有罪，全韓國男人便都有罪」。（圖／達志影像）



談到勝利在對話框裡的發言，李某試著為勝利緩頰：「勝利3年前的kakao talk內容有罪的話，那全韓國男人便都是罪人吧？」他強調性買賣嫌疑調查結果並未出爐，「那只是在開玩笑的對話」，同時他也為自己開罪，「而且2015年的事我怎麼會知道？我又不在勝利的群組對話裡面。」

「Burning Sun」過去遭爆料迷姦、撿屍女生，李某則是反駁：「全國民現在對我們的憤怒是因為覺得我們對女生下藥（GHB），進而性侵得逞，但如果真的是那樣，那些受害女生怎麼沒去報警？怎麼只是給媒體報一報而已？以現在的局勢，她們只要去報警，加害人馬上就會被拘捕了，還拿得到和解金，還能得到法律制裁，但怎麼沒人報警？」

▲代表李某酸「毒品問題又不是只有Burning Sun有」。（圖／翻攝自韓網）



李某不認下藥一事，他反問記者「現在警察那邊有人是以「強姦犯」嫌疑被調查的嗎？」反而是當初爆料「Burning Sun」涉嫌下藥的人被警察網路搜查隊抓走了，為了感謝警方，「我還跟班長（警察）說了謝謝，我很積極協助警方調查。」

專訪尾聲，李某強調當時「Burning Sun」發生暴力事件時，他人不在店裡，「我一週才去1、2次店裡，如果店裡真的有吸毒的人，我怎麼可能知道？還有，講真的，毒品問題是只有Burning Sun才會發生嗎？」他暗指其他夜店也有相同問題，這則訪問刊出後，網友也直呼「無法接受這種說法」、「推卸責任」。