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韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演藝圈近來事非不斷，勝利經營的夜店Burning Sun涉嫌勾結警方，張紫妍2009年遭逼陪睡自殺事件重啟調查，成為全國上下都在關心的新聞，但警方調查遲遲沒有結果，同時惹怒大批人民「要真相」，Burning Sun事件發燒2個月以來，南韓總統文在寅在18日正式宣佈「徹查張紫妍、Burning Sun事件」，嚴厲要求警方辦案！

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▲▼南韓總統文在寅。（圖／路透）

▲南韓總統文在寅下令徹查張紫妍、Burning Sun、金學義事件。（圖／路透）

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演藝圈醜聞不斷，造成民眾動盪不安，據韓媒報導，在法務部長官朴相基、行政安全部長官金富謙的提案之下，總統文在寅18日下令「賭上警察、檢察官的命運，徹查張紫妍、Burning Sun、金學義事件」。

文在寅嚴厲發言：「在人民眼裡看來有強烈嫌疑的事情，經過很久歲月仍無法查出真相、甚至被掩蓋，且普遍的特徵竟是發生在社會上有特權的階層，看起來就是警方、檢方在調查是故意、不誠實調查，又或者看起來是試圖掩蓋真相、或隱瞞！」

文在寅強調，有些案件（張紫妍）雖是很久之前的事情，就算是公訴期要過了，也必須查明真相事實，公訴期還沒過的案件，那就讓有犯罪行為的人接受司法處置，他點名江南夜店涉嫌勾結警方，如果這些疑惑屬實的話，將造成（社會上）很大的衝擊。他下令「若不能把事情查明，將無法實現正義的社會，由法務部長官、行政安全部長官負起責任，徹查真相！」

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文在寅, 勝利

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