「勝利涉性招待」警方掌握證詞！　群組2女現身：有去夜店

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手勝利所經營的夜店Burning Sun爆出用藥招待VIP客人、性交易等陋習，全案現正在調查中，韓媒也一天一天挖出更多證據，他透過群組協商「找女生接待VIP客人」，出現在對話中的2名女主角首度現身，18日首度接受韓媒《NEWSIS》採訪，2女坦言確實有出席該場合，但她們強調「沒有做性交易」。

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▲勝利群組裡提到的2女出現了。（圖／CFP）



警方從對話群組裡抽絲剝繭，勝利在2015年12月的群組裡曾表示要找女生「招待」VIP客戶，警方找到對話裡被提到的2名女性，她們近日以「參考人」身份前去協助調查，兩人向警方陳述當天的聚會，「確實有出席該場合，但我們絕對沒有做性招待、性買賣。」事件爆發以後，首度有相關女性的證詞。

不過，2名女性雖強調「沒有做性招待」，但18日當天，警方也有另一個官方立場公開，內容為「已掌握勝利涉嫌性招待關聯的陳述證詞」，且勝利、劉會長勾結的尹總警在18日轉為「嫌疑人」身份，另外還有2位警察一起被立案調查。

▲韓總統文在寅下令徹查張紫妍、Burning Sun、金學義事件。（圖／CFP）



此外，南韓演藝圈醜聞不斷，造成民眾動盪不安，總統文在寅18日下令「賭上警察、檢察官的命運，徹查張紫妍、Burning Sun、金學義事件」，並點名江南夜店涉嫌勾結警方，如果這些疑惑屬實的話，將造成（社會上）很大的衝擊，要求法務部長官、行政安全部長官負起責任，查明真相！