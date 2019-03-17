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崔鍾訓說謊被抓包！「塞30萬給警察」對話曝光：活下來了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂隊FTISLAND隊長崔鍾訓（已退團）捲入行賄警方的罪嫌，他16日親赴警局接受調查，返家時表示「與總警沒有關係」，卻再度被打臉說謊。據《SBS news》所掌握到的對話，他僥倖地表示多虧了劉會長（朴韓星老公）幫他「蓋新聞」，被上銬前給了1000萬（約台幣30萬元），再度曝光這群人對話裡的非法行為。

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▲崔鍾訓「塞30萬給警察」對話公開：我怕酒駕被抓包。（圖／翻攝自Youtube）

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▼▲崔鍾訓「塞30萬給警察」對話公開。（圖／翻攝自Youtube）

▲崔鍾訓「塞30萬給警察」對話公開：我怕酒駕被抓包。（圖／翻攝自Youtube）

崔鍾訓被爆出過去曾有酒駕紀錄，沒有被媒體爆出來的原因，正是因為背後有「總警幫他蓋新聞」，《SBS news》17日加碼曝光對話，鄭俊英先在群組裡虧他差點上了新聞頭條，一名朴男還加碼酸「你本來可以變得更有名的」，崔鍾訓才自嘲「多虧000哥（劉會長）的恩惠活了下來！」此時，他再透露「聽說在我被上銬以前，哥哥給了1000萬元。」曝光一群人行賄的鐵證。

▲崔鍾訓「塞30萬給警察」對話公開：我怕酒駕被抓包。（圖／翻攝自Youtube）

▲金男虧崔鍾訓「真是不錯的經驗」。（圖／翻攝自Youtube）

群組裡討論著崔鍾訓新聞被蓋掉的過程，「少女時代」俞利的親哥權某也虧「鍾訓心動了吧」，金男還幫出餿主意「給個簽名CD吧」，接著金男再糗崔鍾訓：「真是不錯的經驗，被上銬，還在警察面前逃跑，真是可怕又刺激。」

▲崔鍾訓「塞30萬給警察」對話公開：我怕酒駕被抓包。（圖／翻攝自Youtube）

▲崔鍾訓曾群組裡表示怕酒駕被抓。（圖／翻攝自Youtube）

對話記錄裡，崔鍾訓還自白「檢方還在調查，我超怕酒駕抓包被戳破，每天都戰戰兢兢。」最終，由劉會長出面替他解決了酒駕的問題，而當時恰好有另一位藝人爆出酒駕，勝利事後還囂張喊：「怎麼會沒有對策勒？不管怎樣應該攔下來吧？看樣子oo是被經紀公司拋棄了吧。」自豪自己能用錢擺平負面新聞，還虧別人「無法蓋新聞」。這段對話在17日晚間被報導，狠狠打臉崔鍾訓從警局走出來時表示「與總警沒有關係」的回答。

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