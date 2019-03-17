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姜丹尼爾消失1個月半「有工作了！」　照片曝光震撼全韓

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣偶像姜丹尼爾1月結束團體Wanna One活動後，回歸個人演藝事業，眼看其他成員都接續推出新歌，他在1個半月以來卻沒有什麼活動，導致粉絲焦急不已，直到3月初，韓媒才爆出他與經紀公司發生矛盾，進入打官司的階段。沒想到，雜誌《ELLE Korea》17日忽大動作更改封面，主人公正是姜丹尼爾，令粉絲一片震驚。

▲▼還在打官司⋯姜丹尼爾消失1個月半「有工作了」　照片曝光粉絲哭慘。（圖／翻攝自ELLE Korea）

▲姜丹尼爾結束Wanna One活動1個半月以來，終於有工作了。（圖／翻攝自ELLE Korea）

雜誌《ELLE Korea》17日更新官方臉書訊息，預告下一期封面人物就是姜丹尼爾，震驚大批粉絲，1小時內湧入逾千則留言數，充斥著驚訝的回覆「真的是丹尼爾」、「我好想你」、「我沒看錯吧，要哭了」、「天阿是我們丹丹」，歌迷為了確實事實，甚至大舉湧入《ELLE Korea》網站，造成網址一度當機。

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▲▼還在打官司⋯姜丹尼爾消失1個月半「有工作了」　照片曝光粉絲哭慘。（圖／翻攝自ELLE Korea）

▲姜丹尼爾最新畫報封面曝光。（圖／翻攝自ELLE Korea）

由於姜丹尼爾目前正在跟公司訴訟中，照理來說無法接工作，有粉絲推估3種情況，一是合約問題圓滿解決、二是姜丹尼爾可能私接工作、三是畫報應是在合約問題發生前拍的，不過，姜丹尼爾停工1個月半以來，粉絲終於再次看到他登上畫報封面，也彌補了這段時間遺憾的心情。

編按：雜誌《ELLE Korea》原本在17日下午更新臉書封面照，怎料，下午5點半（台灣時間4點半）左右又刪除封面照，且換成宋慧喬的照片，根據小編留言表示「ELLE 4月封面人物20號才會公開喔，請等一下。」害得姜丹尼爾粉絲一頭霧水、失落感增大。

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