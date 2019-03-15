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歐陽娣娣情人節突曬「勾手照」！　男方真實身分曝光

記者劉宜庭／綜合報導

星二代歐陽娣娣是藝人歐陽龍和傅娟的三女兒，先前跟著二姊娜娜的腳步，飛到美國波士頓就讀高中，近來難得返台，日前還為大姊妮妮慶生，平時常在社群網站分享生活點滴的她，14日逢遇白色情人節時，突然曬出一張「勾手照」，她事後也揭密男方的真實身分，溫馨又有愛的畫面，也意外引發一陣熱議。

▲歐陽娣娣白色情人節當晚曬出與爺爺勾手散步的照片。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

▲歐陽娣娣4日透露從波士頓飛回台灣。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

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▲歐陽娣娣白色情人節當晚曬出與爺爺勾手散步的照片。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

▲歐陽娣娣日前發文祝大姊妮妮生日快樂。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

原來，在3月14日白色情人節當晚，歐陽娣娣於Instagram發文，曬出一張街頭勾手照，雖然僅以背影入鏡，讓人看不到男方正臉，不過，她也不忘在文中解答男方真實身分：「白色情人節與我可愛的爺爺。」

▲歐陽娣娣白色情人節當晚曬出與爺爺勾手散步的照片。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

▲歐陽娣娣白色情人節當晚曬出與爺爺勾手散步的照片。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

照片中，爺孫倆手勾著手，一起現身在馬路上，散步背影畫面被讚溫馨又有愛，年僅14歲的歐陽娣娣，在鏡頭前露出一雙纖細長腿，也意外成為眾人關注亮點之一，在網路上意外引發熱烈討論。

▲歐陽娣娣白色情人節當晚曬出與爺爺勾手散步的照片。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

▲歐陽娣娣白色情人節當晚曬出與爺爺勾手散步的照片。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

▲歐陽娣娣14歲就有一雙逆天長腿。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

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