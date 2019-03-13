展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

記者劉宜庭／綜合報導

「展榮展瑞」是眾所皆知的雙胞胎兄弟，2人都是團體「這群人」的成員，多年來活躍於網路上，平時也常在社群網站上與粉絲互動。其中，哥哥展榮12日突然公開與網紅「白癡公主」的私訊內容，對話中竟提到「3P」，讓不少網友乍看之下嚇了一跳，定睛一看才發現其實是和拍攝工作有關，卻也意外引發一陣熱議。

▲展榮公開私下與白癡公主私訊對話。（圖／翻攝自展榮Instagram）



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展榮12日透過Instagram發文，PO出私下與白癡公主的對話，他先是問，「ㄟㄟㄟ白癡妳明天要不要跟我還有我弟3P？？」對方則回覆，「啊，嗯，可以try。」私訊內容一PO網，立刻嚇到不少網友，許多人更是忍不住「想歪」。

▲展榮所謂的「3P」原來是「3 people」的簡稱。（圖／翻攝自展榮Instagram）



原來，對話中所謂的「3P」，其實是指「3 people」，在鏡頭內簡稱「3P」。而整件事的起因，源自於展榮展瑞近來推出新歌《夜式人生》MV，一開始就希望第二次副歌在床上，能邀請一位有亮點的女星客串，展榮透露：「我覺得論尺度、交情、智慧、美貌、身材、髮量白癡公主都是不二人選。」

然而，在MV正式拍攝當天，白癡公主因為有工作在身無法前來。於是在某次「這群人」拍攝作品的前一天，展榮才臨時傳訊給對方，「我就臨時問她隔天有無意願3P，如果可以的話我就偷個兩小時，另外拉班出來拍攝，她也阿莎力的答應，所以正式拍攝當天幕後花絮的攝影師無法捕捉到3P現場。」

▲展榮展瑞近來推出新歌《夜式人生》MV，邀來白癡公主（中）客串。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞 K.R Bros）

文末，展榮也以hashtag「好交情」、「隨摳隨到」做為結尾，顯見兄弟倆與白癡公主的好交情，而他的PO文，雖然讓不少人乍看之下嚇了一跳，更有部分網友留言驚呼，「嚇死！！」同時也引來粉絲開玩笑虧，「展榮你就那麼喜歡癡癡嗎」、「啊…嗯…可以try…歪歪的」、「想看3p過程（被打）」，在網路上意外引發一陣熱議。

▼展榮展瑞《夜式人生》MV。（影片／取自YouTube／展榮展瑞 K.R Bros，如遭刪除請見諒。）