ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

記者劉宜庭／綜合報導

「展榮展瑞」是眾所皆知的雙胞胎兄弟，2人都是團體「這群人」的成員，多年來活躍於網路上，平時也常在社群網站上與粉絲互動。其中，哥哥展榮12日突然公開與網紅「白癡公主」的私訊內容，對話中竟提到「3P」，讓不少網友乍看之下嚇了一跳，定睛一看才發現其實是和拍攝工作有關，卻也意外引發一陣熱議。

▲展榮公開私下與白癡公主私訊對話。（圖／翻攝自展榮Instagram）

▲展榮公開私下與白癡公主私訊對話。（圖／翻攝自展榮Instagram）

請繼續往下閱讀...

展榮12日透過Instagram發文，PO出私下與白癡公主的對話，他先是問，「ㄟㄟㄟ白癡妳明天要不要跟我還有我弟3P？？」對方則回覆，「啊，嗯，可以try。」私訊內容一PO網，立刻嚇到不少網友，許多人更是忍不住「想歪」。

▲展榮所謂的「3P」原來是「3 people」的簡稱。（圖／翻攝自展榮Instagram）

▲展榮所謂的「3P」原來是「3 people」的簡稱。（圖／翻攝自展榮Instagram）

原來，對話中所謂的「3P」，其實是指「3 people」，在鏡頭內簡稱「3P」。而整件事的起因，源自於展榮展瑞近來推出新歌《夜式人生》MV，一開始就希望第二次副歌在床上，能邀請一位有亮點的女星客串，展榮透露：「我覺得論尺度、交情、智慧、美貌、身材、髮量白癡公主都是不二人選。」

然而，在MV正式拍攝當天，白癡公主因為有工作在身無法前來。於是在某次「這群人」拍攝作品的前一天，展榮才臨時傳訊給對方，「我就臨時問她隔天有無意願3P，如果可以的話我就偷個兩小時，另外拉班出來拍攝，她也阿莎力的答應，所以正式拍攝當天幕後花絮的攝影師無法捕捉到3P現場。」

▲展榮展瑞近來推出新歌《夜式人生》MV。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞 K.R Bros）

▲展榮展瑞近來推出新歌《夜式人生》MV。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞 K.R Bros）

▲展榮展瑞近來推出新歌《夜式人生》MV，邀來白癡公主（中）客串。（圖／翻攝自YouTube／展榮展瑞 K.R Bros）

文末，展榮也以hashtag「好交情」、「隨摳隨到」做為結尾，顯見兄弟倆與白癡公主的好交情，而他的PO文，雖然讓不少人乍看之下嚇了一跳，更有部分網友留言驚呼，「嚇死！！」同時也引來粉絲開玩笑虧，「展榮你就那麼喜歡癡癡嗎」、「啊…嗯…可以try…歪歪的」、「想看3p過程（被打）」，在網路上意外引發一陣熱議。

▼展榮展瑞《夜式人生》MV。（影片／取自YouTube／展榮展瑞 K.R Bros，如遭刪除請見諒。）

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

推薦閱讀

歐陽妮妮淚崩！　「大家都不敢問我」一回家看見這幕哭了

歐陽妮妮淚崩！　「大家都不敢問我」一回家看見這幕哭了

YouTube「留言功能」突被鎖！　蔡阿嘎、左左右右全遭殃…原因曝光

YouTube「留言功能」突被鎖！　蔡阿嘎、左左右右全遭殃…原因曝光

謝和弦彎下腰「吻老婆腳趾頭」！　7年前約會她猛盯嘴唇OS羞爆

謝和弦彎下腰「吻老婆腳趾頭」！　7年前約會她猛盯嘴唇OS羞爆

Hebe告別Selina愛犬…　「Pinky妳真是好樣的！」

Hebe告別Selina愛犬…　「Pinky妳真是好樣的！」

「爸爸喜歡看片」女優小倉由菜揭出道原因　AV達人：史上最扯！

「爸爸喜歡看片」女優小倉由菜揭出道原因　AV達人：史上最扯！

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

孫安佐右耳「詭異黑一塊」！　網拉近看嚇傻…他鬆口解答了

孫安佐右耳「詭異黑一塊」！　網拉近看嚇傻…他鬆口解答了

野生Max、Lucy現身台北動物園！　合照猴子石雕融化1.8萬人

野生Max、Lucy現身台北動物園！　合照猴子石雕融化1.8萬人

白癡公主「眼凸、吃不胖」疑甲狀腺異常！　抽血檢查結果出爐

白癡公主「眼凸、吃不胖」疑甲狀腺異常！　抽血檢查結果出爐

江倩齡20名親友「認屍淚崩」！　演藝圈眾友悲痛奔太平間

江倩齡20名親友「認屍淚崩」！　演藝圈眾友悲痛奔太平間

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

Selina最後的溫柔！心碎淚吻Pinky　105字告別文「拒用黑白照」

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

快訊／迪士尼、福斯確定3月20日合併！《X戰警》正式回歸《復仇者》

鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

《驚奇隊長》埋最深的彩蛋　99.9%觀眾沒Get到

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

展榮展瑞, 展榮, 展瑞, 白癡公主, 這群人

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻
  2. 巨石強森再度站上WWE擂台　重現密技「出拳痛毆對手」
  3. 《歡樂合唱團》男星「反串瑪麗亞凱莉」　連本尊都稱讚
  4. 鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼撇嘴「一掌拍碎花生」Man爆
  5. 《超偶》第1屆要合體了！　張芸京預告「華麗名單」：我們一起重回舞台
  6. 重症在床生死去留？《一念》鏡頭對準「全身癱瘓多年病患」吐真心
  7. AKB總選舉宣布停辦！　女偶像人氣決戰10年喊卡…網崩潰：錢都準備好了
  8. 《情，敵》三角禁戀！瑞瑪席丹淚崩：我過去愛情看不清現實
  9. Hebe告別Selina愛犬…　「Pinky妳真是好樣的！」
  10. 工藤靜香睽違26年再訪！一下飛機先揪木村光希逛台北

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366