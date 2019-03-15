「要不是60萬，我根本就不屑來咧」　網紅游否希惹怒澎湖人！

娛樂中心／綜合報導

網紅游否希是團體「在不瘋狂就等死」的成員之一，平時幽默風趣的性格，深受大票粉絲喜愛。他近來受邀和眾多網紅一起前往澎湖，齊力為當地旅遊宣傳，不料，影片中他脫口：「澎湖的喜來登邀請我們來這邊，要不是他花了60萬，我根本就不屑來咧！」一番話立刻點燃大票澎湖人心中怒火，在網上掀起不小罵聲。

▲網紅游否希影片惹怒澎湖人。（圖／翻攝自臉書「正港澎湖大網聚」）



日前，有旅行社業者號召百位網紅、直播主，齊聚澎湖行銷在地觀光，進行2天1夜的澎湖小旅行。游否希受邀參加該活動後，並於14日在「在不瘋狂就等死」粉絲專頁PO出澎湖旅遊影片，沒想到，影片中，他被問到，「欸否希哥為什麼我們今天會來到這裡？」他回答，「澎湖的喜來登邀請我們來這邊，要不是他花了60萬，我根本就不屑來咧！」

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這句話一說完，游否希輕輕揮手，同時從椅子上起身走人，一番言論雖不確定是否為節目效果，或者是刻意的「反向操作」，但影片PO網後，頓時惹火大票澎湖人，不少來自當地的網友紛紛留言譙，「澎湖得罪你了嗎」、「不屑來澎湖，就把錢吐出來，滾出澎湖」、「澎湖才不屑你來」。

儘管影片目前已經從粉專下架，但仍平息不了眾人怒火，也有網友將畫面備份PO網瘋傳，在各大臉書社團掀起熱議。針對此事，在影片中遭點名的澎湖福朋喜來登酒店，事後也透過臉書留言回應，否認有支付60萬給對方，「酒店並無支出網紅提到之邀請費用，僅提供場地外借。內容確實造成不好的觀感，酒店方也強力交代該網紅團隊須給予交代。」此外，據《NOWnews》報導，旅行社也透過酒店表示，60萬純屬是節目效果，網紅的原意並非如此。

對此，游否希15日晚間也發出聲明，鄭重道歉，「對不起，因為我的失言行為，其節目效果言論內容，讓大家感到難受，真的很抱歉。」

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