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3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因

記者劉宜庭／綜合報導

周杰倫和昆凌結婚後，育有3歲女兒小周周（Hathaway）及1歲兒子Romeo，自從升格當了二寶爸之後，私底下也經常透過社群網站曬娃，分享育兒點滴，近來PO出一張父女合照，他在鏡頭前緊緊抱著寶貝女兒，有愛又溫馨的畫面一出，立刻掀起熱烈討論。

▲周杰倫曬Romeo騎車。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）

▲周杰倫曬Romeo騎車。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）

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▲周杰倫、昆凌婚後育有一對兒女。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）

周杰倫和昆凌感情甜蜜，愛的足跡更是遍布全世界，近來夫妻倆不但一起現身法國巴黎，期間更帶著一對兒女外出遊玩。不久前，一家四口還罕見同框，他親自帶著孩子們玩起翹翹板，一家人互動十分溫馨。

▲昆凌、周杰倫。（圖／翻攝自IG／昆凌、周杰倫）

▲周杰倫、昆凌一家四口日前首度同框。（圖／翻攝自IG／昆凌）

旅遊期間，周杰倫透過社群網站發文，陸續分享在當地拍攝的照片，13日更一連曬出2張父女合照。畫面中，年僅3歲的小周周穿著黑色皮外套，搭配黑色皮靴、皮革帽，裡頭則穿著藍綠深色短裙，整個人被爸爸寵溺地緊抱在懷裡，不僅一身時尚穿搭引人注意，不少網友更大讚她完美遺傳昆凌的美腿基因。

▲3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

▲3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

▲小周周被周杰倫緊抱懷中。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

此外，同一時間，昆凌也PO出在同個場景拍攝的單獨美照，頭上和小周周同樣戴著黑色皮帽，不知是母女裝，或是為了遮住女兒正臉，才讓愛女戴著自己的帽子。

▲3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

▲昆凌同樣戴著皮帽，坐在同個場景拍攝美照。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

事實上，周杰倫夫婦對於兒女隱私極為保護，從未曝光過孩子們的正臉。如今，小周周罕見以靠近正面的角度入鏡，雖然僅微微露出側臉，巧妙以帽子遮住大部分臉蛋，但畫面已讓粉絲興奮不已，紛紛留言大讚，「哇塞，小周周好漂亮」、「美腿啊」、「好像洋娃娃」，在網上掀起熱議。

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小周周, Hathaway, 周杰倫, 昆凌, 周董

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