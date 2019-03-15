福原愛「挺9個月巨肚」拍婚紗照！　卸貨倒數…江宏傑2貼心動作推爆

記者劉宜庭／綜合報導

福原愛和江宏傑結婚後，育有一個女兒小小愛，目前肚中也懷有9個月男寶寶，在升格為一家四口的倒數1個月前，夫妻倆帶著愛女一起拍全家福，9個月巨肚也隨之亮相，畫面被讚相當溫馨有愛。

▲福原愛挺著約9個月孕肚，和江宏傑一起帶女兒拍全家福。（圖／翻攝自福原愛臉書）



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福原愛近來挺著9個月孕肚，帶著全家人一起，前往藝人賈永婕所經營的婚紗品牌拍全家福。畫面中，她穿著膚色平口婚紗，整個人坐在月亮造型的佈景上，正面入鏡也讓即將臨盆的孕肚現形，臉上氣色也被讚相當好。

全家福中，江宏傑則站在福原愛身後，一手護住老婆的孕肚，另手則抱住1歲女兒，這2個貼心小舉動，被讚老公力爆發、大獲好評，一家四口同框畫面也被讚相當溫馨。此外，在另外一張照片中，他整個人躺在月亮上，抱著愛女嘴對嘴親親，忍不住笑說，「愛拉醬很愛親我。」

▲江宏傑躺在月亮上親小小愛，父女互動融化眾人。（圖／翻攝自福原愛臉書）

此外，福原愛曬出全家福的同時，也PO出夫妻倆拍攝的婚紗照，小倆口同樣在以月亮為主題，她穿著淺藍色婚紗，對著鏡頭露出甜美笑容。一系列照片曝光後，不少網友也紛紛留言大讚，「好像王子與公主，太美了」、「超級夢幻超級美」、「要一直幸福喔」，在網路上引發一陣熱議。

▲福原愛、江宏傑婚紗照。（圖／翻攝自福原愛臉書）