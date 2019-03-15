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游否希跨海道歉了！　還原節目效果「背後真實原意」：會深刻檢討

記者劉宜庭、林彥君／台北報導

網紅團體「在不瘋狂就等死」成員游否希近來受邀替澎湖宣傳，沒想到卻在影片中說出，「澎湖的喜來登邀請我們來這邊，要不是他花了60萬，我根本就不屑來咧！」一番話激起澎湖人怒火，對此，人在國外的他，得知消息後，也跨海發出聲明鄭重道歉了！

▲游否希跨海道歉了。（圖／翻攝自游否希臉書）

▲游否希15日晚間道歉了。（圖／翻攝自游否希臉書）

游否希15日晚間發出聲明，鄭重為澎湖影片風波道歉，「對不起，因為我的失言行為，其節目效果言論內容，讓大家感到難受，真的很抱歉。」他透露，自己目前人在國外，因為時差的關係，才未能在第一時間即時表達歉意，「再次跟大家說：『很對不起。』」

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▲網紅游否希惹怒澎湖人。（圖／翻攝自臉書「正港澎湖大網聚」）

▲游否希影片惹怒澎湖人。（圖／翻攝自臉書「正港澎湖大網聚」）

游否希透露，「在拍攝該影片時，其原意為表達澎湖福朋喜來登酒店為當地最高檔之酒店，若不是應旅行社邀請，參加『跟著網紅遊澎湖』活動，我們也不能入住到這麼好的酒店。」他坦言，原本期望能透過逆向操作吸引關注，卻因為創意上發想的內容不完善而失言，不但造成社會觀感不佳，也造成業者困擾，為此深感抱歉。

文末，游否希也承諾，今後必定會謹言慎行，面對外界批評，他也虛心接受，「很遺憾其事件造成社會不必要之困擾，未來會更加努力謹慎在製作各個影片上，也會痛定思痛深刻檢討改善，盼望大家諒解，謝謝。」

▲游否希跨海道歉了。（圖／翻攝自「在不瘋狂就等死」臉書）

▲游否希道歉全文。（圖／翻攝自「在不瘋狂就等死」臉書）

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