元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

記者劉宜庭／綜合報導

女星元元（吳婕安）外型甜美，以及凹凸有致的火辣身材，在網路上人氣相當高。她近來活躍於各大節目，也常在《綜藝玩很大》中露臉，自然不做作的風格，大受觀眾好評。沒想到，近來她意外發現，和女星潘映竹（竹竹）外貌十分相像，超高的相似度，連自己也忍不住笑說，「她到底是不是我的雙胞胎姊姊？」

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▲元元、潘映竹不久前一起錄《玩很大》。（圖／翻攝自潘映竹臉書、元元Instagram）

不久前，元元和潘映竹才一起飛往馬來西亞，同台錄製《玩很大》CP特輯，回到台灣後，日前又在《綜藝大熱門》相見歡，2人穿著同款黑色短褲、短版背心，加上都是頂著一頭褐色長髮，水汪大眼、火辣身材及五官妝容，也都極為相像。

▲元元（右）日前又在《大熱門》巧遇潘映竹（左）。（圖／翻攝自潘映竹Instagram）

元元7日也透露，已經連續三天在各式場合遇到潘映竹，同時也開心在IG曬出雙方合影，開玩笑說，「最近遇到一個長的很像我但是臉不圓的姊姊，她到底是不是我的雙胞胎姊姊？」文末，她也逗趣表示，「先叫一聲姊，以後我就是妹妹了。」

對此，潘映竹也透露，被不少人說和元元很像：「最近被好多人說我們很像，也超級有緣好多通告都一起～～開心。」

▲潘映竹（右）常被說和元元（左）很像。（圖／翻攝自潘映竹、元元Instagram）

雙方一系列合照曝光後，無論是身形還是五官，相似度都相當高，讓不少網友看了忍不住驚呼，「真的超級像的啦」、「失散多年對不對」、「玩很大CP那一集就讓我常分不出來了」、「影分身」、「好扯」、「根本雙胞胎」，在網路上意外引發一陣熱烈討論。